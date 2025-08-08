Holidays in August: 6 दिन छुट्टी…ये हैं अवकाश की तारीख

अगस्त माह में उज्जैन में धार्मिक त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों के चलते छुट्टियों की लंबी कतार लग गई है। खासकर बाबा महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि इस महीने एक के बाद एक त्योहार और अवकाश आने वाले हैं। स्थानीय...

नेशनल डेस्क: अगस्त माह में उज्जैन में धार्मिक त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों के चलते छुट्टियों की लंबी कतार लग गई है। खासकर बाबा महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि इस महीने एक के बाद एक त्योहार और अवकाश आने वाले हैं। स्थानीय लोगों के लिए तो यह एक लंबा वीकेंड बन गया है, वहीं बाहर से आने वालों के लिए भी यात्रा की शानदार योजना बन सकती है।

अवकाश की सूची पर एक नजर:

9 अगस्त, शनिवार: रक्षाबंधन – भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक, पूरे देश में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा।

10 अगस्त, रविवार: साप्ताहिक अवकाश

15 अगस्त, शुक्रवार: स्वतंत्रता दिवस – राष्ट्रीय पर्व, पूरे देश में तिरंगा फहराने और देशभक्ति के आयोजन होंगे।

16 अगस्त, शनिवार: कृष्ण जन्माष्टमी – भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव, विशेष पूजा-पाठ और झांकियों का आयोजन।

17 अगस्त, रविवार: साप्ताहिक अवकाश

18 अगस्त, सोमवार: बाबा महाकाल की शाही सवारी – उज्जैन तहसील में स्थानीय अवकाश, लेकिन यह छुट्टी सिर्फ उज्जैन जिले के निवासियों के लिए मान्य है।

18 अगस्त को बाबा महाकाल की भव्य सवारी

उज्जैन में 18 अगस्त को बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकाली जाएगी, जो श्रावण माह की परंपराओं के तहत हर साल बड़े धूमधाम से आयोजित होती है। इस दिन बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं।

इस मौके पर उज्जैन तहसील में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है ताकि आमजन बड़ी संख्या में सवारी में भाग ले सकें। हालांकि, उज्जैन जिले के बाहर के क्षेत्रों में यह अवकाश लागू नहीं होगा, इसलिए उन इलाकों के लिए यह एक तीन दिन का लंबा वीकेंड (16-17-18 अगस्त) बनता है।

महाकाल मंदिर में उमड़ेगी आस्था की भीड़

रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी और फिर बाबा की सवारी तक, इन त्योहारों के चलते उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों, विशेष रूप से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में, भारी संख्या में भक्तों के आने की संभावना है। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के संकेत दिए हैं। रेलवे और रोडवेज की ओर से भी विशेष इंतजाम किए जा सकते हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। स्थानीय बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि त्योहारों के चलते खरीदारी और यात्रा दोनों में तेजी आई है।

क्या करें, क्या न करें: श्रद्धालुओं के लिए जरूरी बातें

-यात्रा से पहले अवकाश की पुष्टि अपने जिले के अनुसार करें।

-महाकाल मंदिर दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग और समय स्लॉट की जानकारी जरूर लें।

-भारी भीड़ को देखते हुए जल्दी पहुंचने की योजना बनाएं।

-स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।