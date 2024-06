गाजियाबाद में पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिख रहा काला धुआं

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को दो कारखानों में आग लग गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग की इन घटनाओं में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ट्रोनिका सिटी थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) प्रशांत त्यागी ने कहा, "ट्रॉनिका सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में सुबह 9.30 से 10 बजे के बीच रसायन बनाने वाले एक कारखाने में आग लग गई। इसके बाद यह आग मेवों का प्रसंस्करण करने वाली एक फैक्टरी में फैल गई।" उन्होंने बताया कि आग लगने की इन घटनाओं में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। चार मंजिला एक पैकेजिंग फैक्टरी में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 20 से अधिक गाड़ियों को लगाया गया।

#WATCH | Ghaziabad, UP: A massive fire broke out in a packaging factory in the Tronica city industrial area. Fire tenders present on the spot. Further details awaited



