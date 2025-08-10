भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Edited By Shubham Anand,Updated: 10 Aug, 2025 01:33 PM
नेशनल डेस्क : भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जानकारी दी कि देश का रक्षा उत्पादन 1,50,590 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में दर्ज 1.27 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है। यह न केवल पिछले वर्ष के मुकाबले 18% की वृद्धि है, बल्कि 2019-20 के मुकाबले लगभग 90 प्रतिशत की चौंकाने वाली वृद्धि भी है, जब रक्षा उत्पादन 79,071 करोड़ रुपये था।”
उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए रक्षा उत्पादन विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने इसे देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक "ऐतिहासिक उपलब्धि" करार दिया। सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा औद्योगिक आधार की मजबूती का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा, “यह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रक्षेपवक्र भारत के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार को दर्शाता है।” सरकार का लक्ष्य है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए।