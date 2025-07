भारत-रूस रिश्तों पर फिर भड़के ट्रंप, कहा-"मुझे परवाह नहीं.. दोनों अपनी मरी ‘अर्थव्यवस्था को और डुबो दो ”

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और रूस के करीबी संबंधों को लेकर उन पर तीखा प्रहार किया और कहा कि दोनों देश अपनी ‘‘मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गर्त में'' ले जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नयी दिल्ली और मॉस्को की आलोचना करते हुए यह टिप्पणी तब की है जब कुछ घंटों पहले उन्होंने भारत के खिलाफ 25 प्रतिशत शुल्क लगाने और रूस के साथ उसके व्यापार के लिए ‘‘जुर्माना'' लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे परवाह नहीं है कि भारत, रूस के साथ क्या करता है। वे एक साथ अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को गर्त में ले जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके शुल्क बहुत अधिक हैं।''

🚨 Trump just GAVE IN to Indo-Russian friendship! 🇮🇳🇷🇺



“I don’t care what India does with Russia.”



He also called Indian & Russian economies ‘DEAD’ and threatened Dmitry Medvedev😁 pic.twitter.com/TrYK3zDZ9I — Sputnik India (@Sputnik_India) July 31, 2025