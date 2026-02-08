दुबई पुलिस की ईमानदारी बनी मिसाल: कचरे में मिला लाखों का सोना भारतीय महिला को लौटाया

दुबई में एक भारतीय महिला के गलती से कूड़े में फेंके गए सोने का पाउच पुलिस ने ढूंढकर वापस कर दिया। इसमें चार 22 कैरेट के सोने के सिक्के और 50 ग्राम की 24 कैरेट बार थी, जिसकी कीमत लगभग 50,000 दिरहम (12.32 लाख रुपये) थी।

International Desk: दुबई में ईमानदारी और व्यवस्था का एक अनोखा उदाहरण सामने आया है, जब एक महिला द्वारा गलती से कूड़े में फेंका गया सोना पुलिस की मदद से वापस मिल गया। घटना में भारतीय मूल की कामिनी कानन शामिल हैं, जो 23 साल तक UAE में रहने के बाद भारत लौट चुकी थीं और शादी में शामिल होने दुबई आई थीं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कामिनी ने जनवरी के अंत में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण अपने पुराने गोल्ड पाउच को बदलकर सोना नए पाउच में रखा था। इसमें चार 22 कैरेट के गोल्ड कॉइन थे, जिनमें से हर एक का वजन 8 ग्राम था, साथ ही 50 ग्राम की 24 कैरेट गोल्ड बार भी थी। कुल मिलाकर सोने की कीमत लगभग 50,000 दिरहम (करीब 12.32 लाख रुपये) बताई गई है।

हालांकि, घर की सफाई के दौरान यह पाउच गलती से कूड़े में फेंक दिया गया और परिवार को इस बात का पता भी नहीं चला। इसके बाद भी, दुबई पुलिस ने कूड़े से सोने का पाउच ढूंढकर उसे महिला को वापस कर दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और दुबई की विश्वसनीय व्यवस्था को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ा रही है। दुबई में ऐसी घटनाएं इसलिए भी खास मानी जाती हैं क्योंकि यहां की सिस्टम-प्रणाली और कानून व्यवस्था में ईमानदारी और पारदर्शिता का स्तर बहुत ऊँचा माना जाता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि यहां सिर्फ छोटे-मोटे सामान ही नहीं, बल्कि कीमती वस्तुएं भी सही हाथों तक वापस पहुंच सकती हैं—भले ही वे गलती से कचरे में चली गई हों।