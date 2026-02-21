Aaj Ka Good Luck (22nd February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 22 Feb, 2026 05:30 AM

Aaj Ka Good Luck (22nd February 2026): ज्योतिषीय दृष्टि से आज का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार 22 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति मनोबल, निर्णय क्षमता और आर्थिक मामलों पर प्रभाव डालेगी। चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करेगी, जबकि सूर्य और गुरु का प्रभाव भाग्य वृद्धि का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और विशेष उपाय।

आज का विशेष ज्योतिषीय सुझाव

सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें।

घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए कपूर जलाएं।

गाय को हरी घास खिलाएं।

जरूरतमंद की सहायता करें, भाग्य प्रबल होगा।

22 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। सही मंत्र, दान और पूजा के माध्यम से आप अपने गुडलक को और मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं सच्ची सफलता कर्म, श्रद्धा और सकारात्मक सोच से मिलती है।

मेष

आज का गुडलक: कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल वस्त्र धारण करें।

वृषभ

आज का गुडलक: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें। शुक्र मंत्र का जाप करें।

मिथुन

आज का गुडलक: संचार से लाभ मिलेगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।

कर्क

आज का गुडलक: पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। चावल का दान करें।

सिंह

आज का गुडलक: मान-सम्मान में वृद्धि।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या

आज का गुडलक: नई योजनाओं में सफलता।

उपाय: हरी मूंग का दान करें। गणेश जी का ध्यान करें।

तुला

आज का गुडलक: रिश्तों में सामंजस्य।

उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। शुक्रवार व्रत का संकल्प लें।

वृश्चिक

आज का गुडलक: अटके कार्य पूर्ण हो सकते हैं।

उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

धनु

आज का गुडलक: भाग्य का साथ मिलेगा।

उपाय: गुरु मंत्र “ॐ गुरुवे नमः” का जाप करें। पीली वस्तु का दान करें।

मकर

आज का गुडलक: करियर में स्थिरता।

उपाय: शनि देव को तिल अर्पित करें। जरूरतमंद को काला कपड़ा दान करें।

कुंभ

आज का गुडलक: नए अवसर प्राप्त होंगे।

उपाय: शनि मंत्र का जाप करें और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।

मीन

आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। केले का दान करें।