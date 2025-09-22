Main Menu

भारतीय खिलाड़ियों ने फिर पाकिस्तानियों से नहीं किया हैंडशेक, 'गन सेलिब्रेशन' का जीत से दिया जवाब

Edited By Updated: 22 Sep, 2025 06:39 AM

indian players again refused to shake hands with pakistanis

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीम इंडिया अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के बीच विवाद की लपटें उठीं,...

नेशनल डेस्कः एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीम इंडिया अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के बीच विवाद की लपटें उठीं, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से कोई हैंडशेक नहीं किया।

टीम इंडिया ने हैंडशेक से किया इनकार

इस मैच से पहले भी जब 14 सितंबर को दोनों टीमों का पहला मुकाबला हुआ था, तब भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया था। इस बार भी सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय सलमान अली आगा की तरफ नजर तक नहीं उठाई। मैच खत्म होने के बाद भी भारत ने अपनी नो-हैंडशेक पॉलिसी पर कायम रखा।

मैच खत्म होते ही टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या बिना किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से मिले सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। इसी तरह टीम के अन्य खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ने भी पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया।


पाकिस्तान टीम ने किया इंतजार, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला

 

मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मैदान पर खड़े होकर भारतीय टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन भारत की ओर से कोई भी पाक खिलाड़ियों को मिलने नहीं गया। वहीं, भारतीय खिलाड़ी आपस में मैच जीतने की खुशी में हाथ जरूर मिला रहे थे।

पिछला मैच भी रहा विवादित

14 सितंबर को जब भारत-पाकिस्तान का पहला मुकाबला खेला गया था, तब भी सूर्यकुमार यादव ने सलमान अली आगा से टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया था। मैच जीतने के बाद भी उन्होंने बिना पाक खिलाड़ियों से मिले ड्रेसिंग रूम की ओर रुख किया था। इस घटना पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से शिकायत की थी और मामले की जांच की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इसे आधिकारिक जांच के लिए आगे नहीं बढ़ाया।

मैच का पूरा विवरण

  • पाकिस्तान की पारी: 20 ओवर में 171 रन बनाए।

  • भारत की पारी: अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) की धमाकेदार पारियों की मदद से 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल की।

  • यह भारत की एशिया कप के टी20 इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ चौथी जीत है।

आगे क्या होगा?

यह जीत भारत के लिए बड़ी है, लेकिन क्रिकेट फैंस की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान फिर से फाइनल में भिड़ेंगे या पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

भारत-पाकिस्तान मैच में हुए इस व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब बहस हो रही है। कुछ लोग भारतीय टीम के इस रुख की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं।

