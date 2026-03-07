Daikin Price Hike: मार्च से ही पसीने छुड़ाएगी महंगाई, AC की कीमतों में होगी 12% तक की बढ़ोतरी

गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। एसी बनाने वाली प्रमुख कंपनी डाइकिन इंडिया ने अप्रैल 2026 से अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

नेशनल डेस्क: गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। एसी बनाने वाली प्रमुख कंपनी डाइकिन इंडिया ने अप्रैल 2026 से अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक, कच्चे माल की बढ़ती लागत और सप्लाई चेन पर बढ़ते खर्च के कारण यह कदम उठाया जा रहा है।



7 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेंगी कीमतें

डाइकिन इंडिया ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि अप्रैल 2026 से कंपनी अपने सभी एसी मॉडल की कीमतों में लगभग 7 से 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करेगी। कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ समय से कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सप्लाई चेन से जुड़ा खर्च भी पहले की तुलना में ज्यादा हो गया है। इन बढ़ती लागतों को संतुलित करने के लिए कंपनी को कीमतों में बदलाव करना पड़ रहा है।



एसी इंडस्ट्री के लिए पिछला साल रहा चुनौतीपूर्ण

पिछला साल एयर कंडीशनर इंडस्ट्री के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। बेमौसम बारिश और मौसम में बदलाव की वजह से कई इलाकों में एसी की मांग कम रही, जिसका असर बिक्री पर भी पड़ा। हालांकि इससे पहले साल 2024 में एसी उद्योग ने काफी अच्छी वृद्धि दर्ज की थी, क्योंकि उस समय देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ी थी और लोगों ने बड़ी संख्या में एसी खरीदे थे।



अन्य कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं कीमतें

इस महीने की शुरुआत में टाटा समूह की एसी निर्माता कंपनी वोल्टास ने भी संकेत दिए थे कि आने वाले समय में एयर कंडीशनर की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी के अनुसार तांबे की कीमतों में बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने की वजह से रूम एयर कंडीशनर की कीमतें लगभग 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।



इस साल बढ़ सकती है एसी की मांग

बाजार के जानकारों का मानना है कि इस साल एयर कंडीशनर कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कंपनियां अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नए मॉडल और बेहतर फीचर्स के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। अनुमान है कि भारत में इस साल लगभग 1.35 करोड़ रूम एसी यूनिट की बिक्री हो सकती है।



कई बड़ी कंपनियां बाजार में सक्रिय

भारतीय एयर कंडीशनर बाजार में कई बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं। इनमें वोल्टास, एलजी, डाइकिन, ब्लूस्टार, पैनासोनिक और लॉयड जैसी कंपनियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये कंपनियां बेहतर तकनीक, ऊर्जा बचत वाले फीचर्स और नए डिजाइन के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं।



डाइकिन ने पेश की 2026 की नई सीरीज

इसी बीच डाइकिन इंडिया ने वर्ष 2026 के लिए अपनी नई उत्पाद श्रृंखला भी पेश की है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंवलजीत जावा ने बताया कि 2026 की इस सीरीज में 60 से अधिक मॉडल शामिल किए गए हैं। उनका कहना है कि इन उत्पादों में जापानी तकनीक और नवाचार की झलक दिखाई देती है, जिन्हें भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।