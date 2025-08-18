Main Menu

फॉक्सकॉन की बेंगलुरु यूनिट में शुरु हुआ iPhone 17 का प्रोडक्शन! तकनीक का नया केंद्र बनेगा भारत

बेंगलुरु के देवनहल्ली में स्थित फॉक्सकॉन की नई फैक्ट्री ने आखिरकार iPhone 17 का उत्पादन शुरू हो गया है। यह भारत के तकनीकी उद्योग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु के देवनहल्ली में स्थित फॉक्सकॉन की नई फैक्ट्री ने आखिरकार iPhone 17 का उत्पादन शुरू हो गया है। यह भारत के तकनीकी उद्योग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन है।

चीन के बाद फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी इकाई

बेंगलुरु स्थित यह फैक्ट्री चीन के बाद फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी वैश्विक इकाई बन गई है। अभी उत्पादन छोटे पैमाने पर हो रहा है, जो फॉक्सकॉन की चेन्नई इकाई में पहले से चल रहे उत्पादन को और मज़बूती देगा। Apple और Foxconn ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह साफ है कि Apple भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को तेज़ी से बढ़ा रहा है।

उत्पादन में आई थी अस्थायी रुकावट

इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु प्लांट में उत्पादन कुछ समय के लिए रुक गया था, जब चीनी इंजीनियर अचानक काम छोड़कर चले गए थे। वहीं फॉक्सकॉन ने तुरंत ताइवान और अन्य देशों से तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाकर इस समस्या को सुलझा लिया और उत्पादन को न्यूनतम देरी के साथ फिर से शुरू किया।

कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने पहले ही यह संकेत दे दिया था कि अमेरिका में बिकने वाले ज़्यादातर आईफोन अब भारत में ही बनाए जाएँगे, जैसा कि Apple के सीईओ टिम कुक ने भी कहा था।

 

