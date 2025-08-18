Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • तार- तार हुए रिश्ते! 25 साल के बेटे ने बुज़ुर्ग मां के साथ बार- बार किया रेप, बोला- मम्मा चरित्रहीन है, इसलिए दी सज़ा

तार- तार हुए रिश्ते! 25 साल के बेटे ने बुज़ुर्ग मां के साथ बार- बार किया रेप, बोला- मम्मा चरित्रहीन है, इसलिए दी सज़ा

Edited By Radhika,Updated: 18 Aug, 2025 03:53 PM

25 year old son raped his 65 year old mother

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ बार-बार बलात्कार किया है और पिता पर मां को तलाक देने का दबाव भी बनाया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच...

नेशनल  डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ बार-बार बलात्कार किया है और पिता पर मां को तलाक देने का दबाव भी बनाया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें- शिक्षक को मोबाइल छीनना पड़ा महंगा, गुस्से में बौखलाया छात्रा का दिमाग, टीचर के 11 महीने के बेटे को उतारा मौत के घाट

 

बेटी के साथ थाने पहुंची पीड़िता

यह घटना दिल्ली के हौज काजी इलाके की है। एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ थाने पहुंची और अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने इस महीने कई बार उसके साथ मारपीट की और यौन शोषण किया।

PunjabKesari

'चरित्रहीन' बताकर तलाक का दबाव

पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़ित महिला ने बताया कि वह 25 जुलाई को अपने 72 वर्षीय पति और बेटी के साथ सऊदी अरब की यात्रा पर गई थी। इस दौरान उनके बेटे ने सऊदी अरब में उनके पति को फोन किया और अपनी मां पर 'चरित्रहीन' होने का गंभीर आरोप लगाया। उसने अपने पिता से तुरंत दिल्ली लौटकर अपनी पत्नी को तलाक देने की मांग की।

ये भी पढ़ें- Rajasthan: दर्दनाक हादसा! चलती बस से गिरी 5 साल की मासूम, कैंपर के नीचे कुचले जाने से हुई मासूम की मौत

 

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने महिला की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी बेटे से पूछताछ की जाएगी। इस घटना ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है और समाज में बढ़ते अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!