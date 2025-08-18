तार- तार हुए रिश्ते! 25 साल के बेटे ने बुज़ुर्ग मां के साथ बार- बार किया रेप, बोला- मम्मा चरित्रहीन है, इसलिए दी सज़ा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ बार-बार बलात्कार किया है और पिता पर मां को तलाक देने का दबाव भी बनाया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच...

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ बार-बार बलात्कार किया है और पिता पर मां को तलाक देने का दबाव भी बनाया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बेटी के साथ थाने पहुंची पीड़िता

यह घटना दिल्ली के हौज काजी इलाके की है। एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ थाने पहुंची और अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने इस महीने कई बार उसके साथ मारपीट की और यौन शोषण किया।

'चरित्रहीन' बताकर तलाक का दबाव

पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़ित महिला ने बताया कि वह 25 जुलाई को अपने 72 वर्षीय पति और बेटी के साथ सऊदी अरब की यात्रा पर गई थी। इस दौरान उनके बेटे ने सऊदी अरब में उनके पति को फोन किया और अपनी मां पर 'चरित्रहीन' होने का गंभीर आरोप लगाया। उसने अपने पिता से तुरंत दिल्ली लौटकर अपनी पत्नी को तलाक देने की मांग की।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने महिला की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी बेटे से पूछताछ की जाएगी। इस घटना ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है और समाज में बढ़ते अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।