    iPhone 17 Price Drop: लॉन्च के 3 महीने बाद ही आधे दाम पर मिल रहा है iPhone 17! जल्दी करें, इस दिन खत्म हो जाएगी सेल

iPhone 17 Price Drop: लॉन्च के 3 महीने बाद ही आधे दाम पर मिल रहा है iPhone 17! जल्दी करें, इस दिन खत्म हो जाएगी सेल

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 04:27 PM

iphone 17 is available at half price in chroma sale

अगर आप नया iPhone 17 खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल दिग्गज क्रोमा (Croma) ने अपनी स्पेशल 'एवरीथिंग एप्पल सेल' में iPhone 17 पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। 11 जनवरी 2026 तक चलने वाली इस सेल में बैंक ऑफर्स और...

iPhone 17 Price Drop: अगर आप नया iPhone 17 खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल दिग्गज क्रोमा (Croma) ने अपनी स्पेशल 'एवरीथिंग एप्पल सेल' में iPhone 17 पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। 11 जनवरी 2026 तक चलने वाली इस सेल में बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस को मिलाकर आप इस लेटेस्ट फोन को लगभग आधे दाम पर घर ले जा सकते हैं।

PunjabKesari

कैसे मिलेगी ₹48,900 की डील?

iPhone 17 के 256GB बेस वेरिएंट की आधिकारिक कीमत ₹82,900 है। लेकिन क्रोमा इसे सस्ता बनाने के लिए तीन बड़े ऑफर्स दे रहा है:

  1. बैंक कैशबैक: चुनिंदा कार्ड्स पर सीधे ₹2,000 की छूट दी जा रही है।
  2. एक्सचेंज बोनस: पुराने फोन को बदलने पर ₹6,000 का अतिरिक्त बोनस मिल रहा है।
  3. एक्सचेंज वैल्यू: आपके पुराने स्मार्टफोन की स्थिति के आधार पर ₹26,000 तक की वैल्यू। इन सभी को मिलाकर प्रभावी कीमत घटकर ₹48,900 रह जाती है। वहीं  टाटा नियो कार्ड यूजर्स को अतिरिक्त रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं।

PunjabKesari

iPhone 17 के फीचर्स

iPhone 17 में शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसमें  6.3-इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल, जो 120Hz प्रोमोशन और 3,000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। इसमें एप्पल की लेटेस्ट A19 चिप दी गई है, जो परफॉर्मेंस के मामले में सुपरफास्ट है। कैमरे की बात करें तो बैक कैमरा 48MP+48MP का डुअल कैमरा सेटअप है, जबकि सेल्फी के लिए 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें Ceramic Shield 2 का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।

 

