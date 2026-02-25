Main Menu

रमजान में खून खराबाः सेहरी के दौरान हंसी-मजाक करते दोस्त की गोली मारकर कर हत्या (Video)

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 01:47 PM

a friend was shot dead while joking during sehri in ramadan

यमन में रमजान माह में सेहरी से पहले दो दोस्तों के बीच मज़ाक और छेड़छाड़ अचानक हिंसा में बदल गई। कथित रूप से एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को हिरासत में लिया गया...

International Desk: रमजान के दौरान  सेहरी  से पहले  दोस्तों के बीच हल्की-फुल्की छेड़छाड़ और मज़ाक अचानक गंभीर  हो गई और खून खराबे में बदल गई । स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के दौरान यमन में  एक व्यक्ति अपने दोस्त का मजाक सहन न कर पाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी ।

 

Breaking & Viral: A Yemeni man killed his friend before Suhoor over joking and playful teasing. 💔😢 pic.twitter.com/WpYVs6Hsqd

— GPX (@GPX_Press) February 25, 2026

बताया जा रहा है कि कमरे में बैठे  5-6 दोस्त सेहरी से पहले हंसी-मजाक कर रहे थे । इस दौरान एक दोस्त ने दूसरे से मजाक किया जिस पर वह भड़क गया और हाथ में पकड़ी गन से दोस्त पर गोली दाग दी। दोनों के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। घटना अचानक हुए मजाक का नतीजा मानी जा रही है। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि झगड़े की असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई अन्य कारण भी शामिल थे।

बता दें कि रमजान का महीना शांति, संयम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। ऐसे पवित्र समय में हुई यह घटना पूरे समुदाय को स्तब्ध कर गई है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्षणिक गुस्सा किस तरह जिंदगी बदल सकता है। यह घटना एक कड़वा संदेश देती है  छोटी सी बहस और मज़ाक अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। 

 

