Iphone17 launch date: इस दिन लॉन्च होगा iphone17, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर किया लॉन्च डेट का ऐलान

Updated: 27 Aug, 2025 11:23 AM

Apple ने अपने अगले बड़े इवेंट की घोषणा कर दी है, जिसका नाम 'Awe dropping' रखा गया है। इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 सीरीज़ को पेश करेगी। यह इवेंट 9 सितंबर, 2025 को सुबह 10 बजे PT (पैसिफिक टाइम) पर आयोजित होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे IST होगा। Apple का सितंबर में नया iPhone लॉन्च करने का यह चलन iPhone 5 के बाद से लगातार चला आ रहा है।

गैजेट डेस्क: Apple ने अपने अगले बड़े इवेंट की घोषणा कर दी है, जिसका नाम 'Awe dropping' रखा गया है। इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 सीरीज़ को पेश करेगी। यह इवेंट 9 सितंबर, 2025 को सुबह 10 बजे PT (पैसिफिक टाइम) पर आयोजित होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे IST होगा। Apple का सितंबर में नया iPhone लॉन्च करने का यह चलन iPhone 5 के बाद से लगातार चला आ रहा है।

PunjabKesari

iPhone 17 सीरीज़ से क्या उम्मीदें हैं?

इस साल Apple कई नए मॉडल लॉन्च कर सकता है, जिनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल होने की उम्मीद है।

PunjabKesari

सबसे पतला iPhone: iPhone 17 Air

इस सीरीज़ में सबसे खास मॉडल iPhone 17 Air हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा। इसकी मोटाई 6 मिमी से भी कम होने की संभावना है, जो इसे iPhone 6 से भी पतला बना देगा। यह एक बड़ा डिज़ाइन बदलाव होगा और यूज़र्स को एक नया अनुभव देगा।

iPhone 17 Pro में बड़ा बदलाव

लंबे समय से लगभग एक जैसे दिखने वाले iPhones के डिज़ाइन में इस बार बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। iPhone 17 Pro मॉडल्स में कैमरा मॉड्यूल को दाईं ओर बढ़ाया जाएगा, जिससे कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा दिखेगा। यह डिज़ाइन में एक बड़ा बदलाव है, जो Apple के फैंस को लंबे समय से इंतज़ार था।

 

 

