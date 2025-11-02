Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Cricket Fans को बड़ा झटका! इस स्टार खिलाड़ी ने T20I से संन्यास लेने का किया ऐलान, जानें वजह

Cricket Fans को बड़ा झटका! इस स्टार खिलाड़ी ने T20I से संन्यास लेने का किया ऐलान, जानें वजह

Edited By Updated: 02 Nov, 2025 09:19 AM

kane williamson retires from t20i cricket

न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टी20 इंटरनेशनल (T20I) क्रिकेट से संन्यास (Retirement) लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए वह वेस्टइंडीज के खिलाफ...

नेशनल डेस्क। न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टी20 इंटरनेशनल (T20I) क्रिकेट से संन्यास (Retirement) लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए वह वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे। विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी T20I मैच साल 2024 में खेला था और हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन इस फॉर्मेट में फीका रहा था।

 

PunjabKesari

 

विलियमसन ने बताया संन्यास का सही समय

संन्यास के अपने फैसले पर बात करते हुए केन विलियमसन ने कहा कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट (T20I) से हटने का यही सही समय है। उन्होंने कहा, "मैं यादों और अनुभवों के लिए बहुत आभारी (Grateful) हूँ।" विलियमसन मानते हैं कि T20 टीम में ढेर सारी प्रतिभाएं (Talents) मौजूद हैं। उनके हटने से अगला दौर इन युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने और उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने के लिए अहम होगा।उन्होंने कप्तान मिचेल सेंटनर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी लीडरशिप क्षमता दिखाई है। विलियमसन ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि न्यूजीलैंड की टीम को इस फॉर्मेट में आगे बढ़ाया जाए और वह अब दूर से ही इस टीम को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और इस माहौल में खेलना जारी रखने की इच्छा जताई और कहा कि वह न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के साथ संवाद जारी रखेंगे।

 

PunjabKesari

 

T20I करियर: रन और रिकॉर्ड

केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड टीम के लिए साल 2011 में T20I डेब्यू किया था और जल्द ही वह टीम की एक अहम कड़ी बन गए। उन्होंने अभी तक 93 T20I मैचों में कुल 2575 रन बनाए। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक (Half-Centuries) निकले जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 95 रन रहा। T20I फॉर्मेट से संन्यास लेने के बावजूद, विलियमसन फ्रेंचाइजी क्रिकेट (Franchise Cricket) खेलना जारी रखेंगे।

और ये भी पढ़े

 

PunjabKesari

 

विलियमसन की कप्तानी का दौर

विलियमसन ने अपनी बेहतरीन कप्तानी और बल्लेबाजी के दम पर कीवी टीम को कई बड़ी सफलताएं दिलाई:

  • कप्तानी रिकॉर्ड: उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 75 T20I मैचों में कप्तानी की जिसमें टीम ने 39 में जीत दर्ज की और 34 में हार का सामना किया।

  • ICC टूर्नामेंट में सफलता: उनकी कप्तानी में ही न्यूजीलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में पहुंची थी जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। इसके अलावा टीम 2016 और 2022 में भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!