Cricket Fans को बड़ा झटका! इस स्टार खिलाड़ी ने T20I से संन्यास लेने का किया ऐलान, जानें वजह

न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टी20 इंटरनेशनल (T20I) क्रिकेट से संन्यास (Retirement) लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए वह वेस्टइंडीज के खिलाफ...

नेशनल डेस्क। न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टी20 इंटरनेशनल (T20I) क्रिकेट से संन्यास (Retirement) लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए वह वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे। विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी T20I मैच साल 2024 में खेला था और हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन इस फॉर्मेट में फीका रहा था।

विलियमसन ने बताया संन्यास का सही समय

संन्यास के अपने फैसले पर बात करते हुए केन विलियमसन ने कहा कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट (T20I) से हटने का यही सही समय है। उन्होंने कहा, "मैं यादों और अनुभवों के लिए बहुत आभारी (Grateful) हूँ।" विलियमसन मानते हैं कि T20 टीम में ढेर सारी प्रतिभाएं (Talents) मौजूद हैं। उनके हटने से अगला दौर इन युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने और उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने के लिए अहम होगा।उन्होंने कप्तान मिचेल सेंटनर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी लीडरशिप क्षमता दिखाई है। विलियमसन ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि न्यूजीलैंड की टीम को इस फॉर्मेट में आगे बढ़ाया जाए और वह अब दूर से ही इस टीम को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और इस माहौल में खेलना जारी रखने की इच्छा जताई और कहा कि वह न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के साथ संवाद जारी रखेंगे।

T20I करियर: रन और रिकॉर्ड

केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड टीम के लिए साल 2011 में T20I डेब्यू किया था और जल्द ही वह टीम की एक अहम कड़ी बन गए। उन्होंने अभी तक 93 T20I मैचों में कुल 2575 रन बनाए। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक (Half-Centuries) निकले जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 95 रन रहा। T20I फॉर्मेट से संन्यास लेने के बावजूद, विलियमसन फ्रेंचाइजी क्रिकेट (Franchise Cricket) खेलना जारी रखेंगे।

विलियमसन की कप्तानी का दौर

विलियमसन ने अपनी बेहतरीन कप्तानी और बल्लेबाजी के दम पर कीवी टीम को कई बड़ी सफलताएं दिलाई: