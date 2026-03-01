Main Menu

आसमान में महायुद्ध का साया! मिसाइलों के खौफ से थमे विमानों के पहिए, Air India समेत दर्जनों एयरलाइंस ने रद्द कीं उड़ानें

Edited By Updated: 01 Mar, 2026 10:40 AM

iran israel war dozens of airlines including air india cancel flights

Iran Israel War Flight Cancellations : मध्य-पूर्व (Middle-East) में छिड़ी भीषण जंग ने अब दुनिया भर के हवाई रास्तों पर ताला लगा दिया है। ईरान, इजरायल, इराक, यूएई, जॉर्डन और सीरिया द्वारा अपना एयरस्पेस (हवाई क्षेत्र) बंद किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में हाहाकार मचा हुआ है। मिसाइल हमलों और बमबारी के डर से एयरलाइंस कंपनियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं।

प्रमुख एयरलाइंस पर ब्रेक और एयरस्पेस का हाल

जंग की आग फैलते ही विमानों के रूट बदल दिए गए हैं या उन्हें बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया है।

यात्रियों के लिए बड़ी राहत: रिफंड और री-शेड्यूलिंग

अगर आपने भी इन रूट्स के लिए टिकट बुक की है तो एयरलाइंस ने कुछ रियायतें दी हैं:

  1. पूरा रिफंड: 28 फरवरी तक बुकिंग कराने वाले यात्री 5 मार्च 2026 तक की अपनी यात्रा को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रद्द कर सकते हैं और पूरा रिफंड ले सकते हैं।

  2. फ्लाइट स्टेटस: इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक करें।

क्यों पैदा हुआ यह संकट?

फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म 'फ्लाइटरडार 24' के अनुसार एक साथ कई देशों के एयरस्पेस बंद होने से विमानों को हजारों किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे न केवल ईंधन की खपत बढ़ गई है बल्कि सुरक्षा का खतरा भी चरम पर है। एयरलाइंस का कहना है कि उनके लिए 'यात्रियों और क्रू की सुरक्षा' ही सर्वोपरि है इसलिए वे फिलहाल कोई जोखिम नहीं लेना चाहते।

