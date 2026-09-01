चलती स्लीपर बस में नाबालिग से गैंग-रेप: आरोपी ड्राइवर के परिवार का बड़ा दावा- 'मेरा बच्चा पूरी तरह बेगुनाह'

कश्मीरी गेट पर नाबालिग के साथ गैंग-रेप मामले में बस स्टाफ़ की गिरफ़्तारी के बाद परिवार ने न्याय की मांग की। गिरफ़्तार बस ड्राइवर कुलदीप के परिवार का आरोप है कि उसे एक चलती स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा के साथ हुए भयानक गैंग-रेप मामले में झूठा...

नई दिल्ली: कश्मीरी गेट पर नाबालिग के साथ गैंग-रेप मामले में बस स्टाफ़ की गिरफ़्तारी के बाद परिवार ने न्याय की मांग की। गिरफ़्तार बस ड्राइवर कुलदीप के परिवार का आरोप है कि उसे एक चलती स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा के साथ हुए भयानक गैंग-रेप मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि उसकी गिरफ़्तारी को उसके पिता की हालिया हत्या के बाद चल रही पुरानी दुश्मनी से जोड़ा जा रहा है। मुख्य आरोपी, ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को दिल्ली पुलिस ने 4 अगस्त की घटना के सिलसिले में तिमारपुर में एक बस पार्किंग से पकड़ा था। यह घटना कश्मीरी गेट इलाके के पास हुई थी।

ड्राइवर के परिवार ने आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुलदीप का 10-15 साल के ड्राइविंग करियर में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है और उन्होंने राज्य सरकार से दखल देने की अपील की। आरोपी की मां ने कहा, "मेरा बच्चा पूरी तरह बेगुनाह है। उसे झूठा फंसाया जा रहा है। मेरे पति की हत्या दो महीने पहले हुई थी। मुझे शक है कि उन्हीं लोगों ने उसे फंसाया है... मैं सरकार से हाथ जोड़कर अपील करती हूं, आरोपी ड्राइवर की मां ने कहा, कृपया मेरे बेटे को बेगुनाह घोषित करें। उसका परिवार है, जिसमें बहुत छोटे बच्चे हैं। हम गरीब लोग हैं... अगर हमारे पास पहुँचने के साधन होते, तो हम दिल्ली जाते।

ड्राइवर की पत्नी ने भी इस बात की पुष्टि की और उसके रोज़मर्रा के व्यवहार और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर दिया। ड्राइवर की पत्नी ने आगे कहा कि लगभग दो या तीन महीने पहले, मेरे ससुर की हत्या हो गई थी, इसलिए वह तब एक महीने तक यहीं रहा था। उसके बाद, उसने दस या पंद्रह दिन गाड़ी चलाई, फिर घर पर ही रहा... वह दस या पंद्रह साल से गाड़ी चला रहा है... हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं... कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वह घर पर भी शांति से रहता है... वह...।

आरोपी ड्राइवर की पत्नी ने कहा, "उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है... सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, एक सोलह साल की बेटी और एक ग्यारह साल का बेटा है, और वह ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकते।" दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, पीड़िता - उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले की 11वीं कक्षा की छात्रा - परिवार में अनबन के बाद नोएडा में एक रिश्तेदार के घर जाने के लिए घर से निकली थी।

पीड़िता गलती से भारी बारिश और अंधेरे में परी चौक पर उतर गई। एक खाली स्लीपर बस रुकी और क्रू ने उसे नोएडा सेक्टर-63 जाने के बहाने बस में चढ़ने दिया। चलने के कुछ ही देर बाद, कंडक्टर ने अश्लील हरकतें कीं और फिर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने कथित तौर पर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। गाड़ी नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में लगभग 47 किलोमीटर तक चली।

आरोपियों ने पीड़िता को देर रात कश्मीरी गेट टर्मिनल के पास रिंग रोड के पास उतार दिया और भाग गए। पीड़िता द्वारा पुलिस को हमले की सूचना देने के बाद, अधिकारियों ने फोरेंसिक जांच के लिए स्लीपर बस का पता लगाकर उसे ज़ब्त कर लिया और दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।

घटना की निंदा करते हुए, शिवसेना की प्रवक्ता शायना NC ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े सामाजिक पतन पर ज़ोर दिया। शायना NC ने कहा, "हमें इस बात पर आत्म-मंथन करने की ज़रूरत है कि यह हमारे समाज के बारे में क्या बताता है... रेप एक पुरुषवादी, महिला-विरोधी और विकृत मानसिकता का नतीजा है, जो यह मानती है कि वह युवा लड़कियों पर अपनी ताकत दिखा सकती है।"