KGMU के पूर्व डॉक्टर रमीज की शर्मनाक करतूत: नशा देकर वीडियो बनाया, फिर 13 साल तक किया शारीरिक शोषण

लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर कई सालों तक यौन शोषण करने और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और...

लखनऊ: लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर कई सालों तक यौन शोषण करने और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपी डॉक्टर फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

महिला के अनुसार, वह पहली बार 2012 में नायक के संपर्क में आई, जब वे दोनों MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। आरोप है कि दिसंबर 2012 में, नायक ने उसे डांस प्रैक्टिस के बहाने आगरा स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया और उसे नशीला पेय पदार्थ दे दिया। महिला का कहना है कि इसे पीने के बाद वह बीमार पड़ गई और नायक ने उसे किस किया । महिला का आरोप है कि बाद में नायक ने एक मैसेज भेजकर अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगी।

महिला ने बताया कि इसके बाद नायक ने उसे प्रपोज किया और शादी का वादा किया। कुछ दिनों बाद, उसने उसे फिर से अपने फ्लैट पर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। महिला को शक है कि इसी दौरान उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। उसने यह भी दावा किया कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद, नायक उसके बैग में कंडोम और शराब की बोतल रख देता था। जब उसके पिता को इस बात का पता चला और उन्होंने विरोध किया, तब तक महिला नायक और उसके दोस्तों के प्रभाव में आ चुकी थी। आरोप है कि वे लोग हिंदू धर्म की आलोचना करते थे और इस्लाम की तारीफ करते थे, जिससे धीरे-धीरे महिला अपने माता-पिता और परिवार से दूर होती गई। महिला का आरोप है कि 2012 से 2025 के बीच नायक ने कई जगहों पर उसका यौन शोषण किया। वह उसे चुप कराने के लिए बार-बार शादी का झांसा देता रहा।

गर्भपात और जबरदस्ती का दावा

महिला ने यह भी दावा किया कि नायक ने उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखाए थे। उनके बयान के अनुसार, 2016 में वह गर्भवती हो गईं। जब उन्होंने शादी की बात उठाई, तो नायक ने मना कर दिया और उन पर गर्भपात (प्रेग्नेंसी खत्म करने) के लिए दबाव डाला। उन्होंने बताया कि उन्हें आगरा के एक क्लिनिक ले जाया गया, जहाँ उनकी जाँच की गई और दवाइयां दी गईं। दवाइयाँ लेने के तीसरे दिन उन्हें बहुत तेज़ दर्द हुआ।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि नायक के अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें अन्य महिलाओं के साथ नायक के कथित संबंधों के बारे में पता चला-जिनमें एक महिला और 'नेपाल' नाम की एक युवती शामिल है-तो उन्होंने नायक से इस बारे में सवाल किया। उन्होंने दावा किया कि 2017 से 2019 के बीच उन्होंने नायक से दूरी बना ली थी। हालांकि, जब 2019 में उनके पिता उनके लिए रिश्ता ढूँढ़ने लगे, तो नायक ने कथित तौर पर उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो दिखाकर 5 से 7 संभावित रिश्तों को खराब कर दिया।

नायक के परिवार पर आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि नायक की मां, खतीजा ने 2013-14 में उनसे संपर्क किया और उन्हें एक होटल में बुलाया। मुलाकात के दौरान, खतीजा ने खुद को 'मॉडर्न' बताया और कहा कि वह अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं और अपनी शर्तों पर जी सकती हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि खतीजा उनसे कहती थीं कि वह रात करीब 1 बजे नायक को फोन करें। अगर वह फोन नहीं कर पाती थीं, तो नायक उनके साथ गाली-गलौज करता था और मारपीट करता था।

2014 में, AIIMS दिल्ली में एक कॉलेज फेस्टिवल के दौरान, नायक ने उनके लिए एक कमरा बुक किया। महिला का दावा है कि उन्हें खाने या सिगरेट में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे वह अर्ध-बेहोश हो गईं। इसके बाद नायक ने जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

महिला ने बताया कि नायक के कहने पर वह 2023 में लखनऊ चली गईं। उसी साल अक्टूबर में, खतीजा और नायक के पिता सलीमउद्दीन ने कथित तौर पर सुझाव दिया कि दोनों को एक ही फ्लैट में रहना चाहिए, जिसके बाद वह नायक के साथ रहने लगीं। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ में भी नायक उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उन्होंने नायक के माता-पिता से शिकायत की, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि महिलाओं को इस तरह का बर्ताव सहना ही पड़ता है। महिला ने नायक के माता-पिता पर यह आरोप भी लगाया कि वे उससे खाना बनवाते थे, घर और शौचालय की सफाई करवाते थे, और जब वह विरोध करती थी, तो वे उसे गालियां देते थे और पीटते थे।

कई अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे

महिला का दावा है कि 2024 में उसे पता चला कि नायक के KGMU में पढ़ने वाली कई अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे। जब उसने नायक से इस बारे में बात की, तो उसने कथित तौर पर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, घसीटा और उसका सिर दीवार पर दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। उसने बताया कि यह घटना जून-जुलाई 2025 के आसपास हुई थी।

धर्म परिवर्तन का दबाव

महिला का दावा है कि 2024 में होली से लगभग एक हफ्ते पहले, नायक के माता-पिता ने उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर उससे कहा कि हिंदू-मुस्लिम शादी संभव नहीं है और परिवार में उसे तभी स्वीकार किया जाएगा, जब वह अपना धर्म बदल ले।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि नायक के माता-पिता ने उसे बार-बार फोन करके धमकियां दीं और चेतावनी दी कि अगर उसने नायक से शादी नहीं की और इस्लाम नहीं अपनाया, तो वे उसका जीवन मुश्किल कर देंगे। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है।

