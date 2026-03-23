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खैर की लकड़ी की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, फॉरेस्ट ऑफिसर समेत 11 गिरफ्तार

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 02:16 PM

khair wood smuggling gang busted forest officer among 11 arrested

पंचकूला पुलिस ने चंडीमंदिर थाने के तहत असरेवाली सुरक्षित जंगल से खैर के पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई, सप्लाई और बिक्री के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पंचकूला: पंचकूला पुलिस ने चंडीमंदिर थाने के तहत असरेवाली सुरक्षित जंगल से खैर के पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई, सप्लाई और बिक्री के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपये की लकड़ी, कैश, दो गाड़ियां और पेड़ काटने के औजार बरामद किए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर SIT बनाई गई
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद की गई है। पुलिस कमिश्नर सिबाश कबीराज ने ACP अरविंद कंबोज के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई थी। गौरतलब है कि यह मामला 2 मार्च को तब सामने आया था जब 400-500 खैर के पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई की सूचना मिली थी और 10 मार्च को FIR दर्ज की गई थी।

शिकायत करने वाला ऑफिसर ही दोषी निकला
जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान उर्फ ​​मन्ना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान हैरानी की बात यह पता चली कि इस मामले के शिकायतकर्ता, फॉरेस्ट ऑफिसर रघुविंदर सिंह, खुद रिश्वत मामले में शामिल थे। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।

ऑर्गेनाइज्ड एनवायर्नमेंटल क्राइम
डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ BNS, फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक 10 क्विंटल से ज्यादा खेर की लकड़ी बरामद की जा चुकी है। पुलिस कमिश्नर सिबाश कबीराज ने इसे "ऑर्गेनाइज्ड एनवायर्नमेंटल क्राइम" बताया और कहा कि जंगल के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। पुलिस इस मामले में आगे भी छापेमारी कर रही है।

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