Petrol-Diesel Price Today: 11 मार्च को जारी हुए तेल के नए रेट, जानें आपके शहर में आज क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव

नेशनल डेस्क: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच भारत के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। 11 मार्च 2026 को देश की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इससे आम लोगों को फिलहाल ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिली है।



अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का हाल

पिछले कुछ समय में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। अंतरराष्ट्रीय मानक माने जाने वाले Brent Crude Oil की कीमतें कुछ समय पहले लगभग 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। हालांकि हाल के दिनों में यह कीमत घटकर करीब 87 से 100 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई है। इसके बावजूद भारत की तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर तत्काल असर नहीं पड़ा है।



प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

11 मार्च 2026 को देश के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित कई प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम पहले की तरह ही बने हुए हैं। इससे वाहन चालकों और आम लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है।







वैश्विक बाजार में हलचल की वजह

अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता के पीछे कई कारण हैं।



मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव

मध्य-पूर्व क्षेत्र में Iran, Israel और United States के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित किया है। खासकर Strait of Hormuz को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है।



सप्लाई चेन पर दबाव

खाड़ी देशों से आने वाले तेल के शिपमेंट में देरी और समुद्री बीमा की लागत बढ़ने से भी कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।



भारत की नई रणनीति

भारत ने तेल आयात को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब देश Russia और कई अफ्रीकी देशों से भी कच्चा तेल खरीद रहा है। इससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो रही है और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिल रही है।



क्या आगे बढ़ सकते हैं ईंधन के दाम?

ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाती है, तभी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल तेल कंपनियां अपने मुनाफे के सहारे कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव को संभाल रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर तुरंत बोझ नहीं पड़ रहा है।



आम लोगों के लिए राहत

वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का स्थिर रहना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे न केवल आम लोगों की जेब पर दबाव कम रहता है बल्कि **Inflation यानी महंगाई को भी नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।