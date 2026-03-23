Daily horoscope : मनोकामनाएं होंगी पूरी ! आज का दिन इन राशियों के लिए बेहद खास
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 23 Mar, 2026 07:51 AM
मेष : टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, डैकोरेशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने
मेष : टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, डैकोरेशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
वृष: व्यापार तथा कामकाज की दशा बेहतर, खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सहल दिखेगा, तबीयत में जिन्दादिली रहेगी।
मिथुन: कदम-कदम पर पैदा होने वाली मुश्किलों के कारण आपका कोई काम भी यत्न अपने टारगेट की तरफ न बढ़ सकेगा, सफर भी टाल दें।
कर्क: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, भागदौड़ करने पर आपका कोई उलझा रुका कामकाजी काम कुछ आगे बढ़ सकता है।
सिंह : राजकीय कामों में न सिर्फ पैठ ही बनी रहेगी, बल्कि आपका कोई पैंडिग पड़ा काम भी सफलता की राह पर आगे बढे़गा।
कन्या : किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में रुचि बढ़ेगी।
तुला: सेहत के लिए ग्रह ढीला, इसलिए खान-पान में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, सफर भी टाल देना सही रहेगा।
वृश्चिक: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे का लिहाज करेंगे तथा कंसिडरेट बने रहेंगे।
धनु : किसी मजबूत शत्रु के टकरावी मूड के कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, नुकसान का भी डर।
मकर: संतान का साॅफ्ट सपोर्टिव रुख आपकी किसी समस्या को सुलझाने में इंस्ट्रूमैंटल हो सकता है।
कुंभ: कोर्ट-कचहरी में जाने पर न सिर्फ आपके पक्ष की बेहतर सुनवाई ही होगी, बल्कि आपकी पैठ भी बढ़ेगी।
मीन : बड़े लोग हर दम आपकी मदद के लिए तथा अपना सहयोग देने के लिए तैयार दिखेंगे, कामकाजी दशा भी बेहतर रहेगी।