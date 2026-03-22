नेतन्याहू की चेतावनी: ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा ! डिएगो गार्सिया हमले इसका सबूत, अमेरिका-इज़राइल मिलकर...

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के हालिया मिसाइल हमले उसकी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता दिखाते हैं और यह पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका-इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने...

International Desk: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिसाइल हमले वाली जगह डिएगो गार्सिया का दौरा करने के बाद दावा किया कि अमेरिका और इज़राइल पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि हाल के ईरानी मिसाइल हमलों ने यह साबित कर दिया है कि ईरान अब लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है और यह पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। नेतन्याहू दक्षिणी इजराइल के अराद शहर के दौरे पर थे, जहां हाल ही में ईरानी मिसाइल हमले हुए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए।

Prime Minister Benjamin Netanyahu, today, at the site of the missile hit in Dimona:



“If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization, and the enemy and the danger to the entire world. You got it in the last 48 hours. https://t.co/IZoJ1snuSw pic.twitter.com/dziq31IGBH — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026

उन्होंने कहा कि ईरान ने डिएगो गार्सिया में स्थित अमेरिका-ब्रिटेन के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जो लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। इससे साफ है कि ईरान की मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती हैं। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है और यह “सामूहिक हत्या” की रणनीति है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कई हमलों में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, जो केवल “किस्मत” की वजह से है।

उन्होंने यरुशलम में हुए हमलों का भी जिक्र किया, जहां अल-अक्सा मस्जिद, वेस्टर्न वॉल और चर्च ऑफ होली सेपुल्चर जैसे पवित्र स्थलों के पास मिसाइल के टुकड़े गिरे। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों और ऊर्जा सप्लाई को बाधित कर दुनिया को “ब्लैकमेल” कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह ईरान के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करे, क्योंकि यह केवल इजराइल या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का मामला है।