Lakshmi Panchami 2026: आज लक्ष्मी पंचमी पर करें ये काम, धन-धान्य से भरा रहेगा घर का भंडार

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 23 Mar, 2026 08:35 AM

Lakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी का पावन पर्व आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन धन, वैभव और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से घर...

Lakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी का पावन पर्व आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन धन, वैभव और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं।

लक्ष्मी पंचमी का महत्व

लक्ष्मी पंचमी का पर्व विशेष रूप से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन व्यापारियों और गृहस्थों के लिए अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती।

आज के दिन जरूर करें ये काम

विधि-विधान से करें माता लक्ष्मी की पूजा

शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें कमल का फूल, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें।

घर की सफाई और सजावट

लक्ष्मी जी को स्वच्छता प्रिय होती है। इसलिए घर को साफ रखें और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है।

दीपक जलाएं

शाम के समय घर के मुख्य द्वार और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है।

दान-पुण्य करें

जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

श्रीसूक्त और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें

“ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है।

इन बातों का रखें ध्यान

घर में गंदगी न रखें।

किसी से विवाद या अपशब्दों से बचें।

नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

क्या मिलेगा लाभ?

इन उपायों को अपनाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है, धन का आगमन बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का विशेष अवसर है।

Lakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता लाने का महत्वपूर्ण अवसर है। यदि आप सच्चे मन से देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बताए गए उपायों का पालन करते हैं, तो आपका घर धन-धान्य से भर सकता है।