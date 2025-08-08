Main Menu

LIC policies: LIC की बल्ले-बल्ले! 3 महीनों में कमाए करोड़ों का प्रॉफिट, सरकारी कंपनी ने दिखाया जबरदस्त कमाई का रिकॉर्ड

Edited By Anu Malhotra,Updated: 08 Aug, 2025 07:20 AM

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि उसे इस तिमाही में 5% की बढ़ोतरी के साथ 10,987 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, जो पिछले...

नई दिल्ली:  देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि उसे इस तिमाही में 5% की बढ़ोतरी के साथ 10,987 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, जो पिछले साल की समान अवधि में 10,461 करोड़ रुपये था। हालांकि मुनाफे में इजाफा हुआ है, फिर भी निवेशकों के बीच उत्साह देखने को नहीं मिला और एलआईसी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

क्या कहते हैं आंकड़े?
LIC ने जानकारी दी कि उसकी कुल आय अब बढ़कर 2,22,864 करोड़ रुपये पहुंच गई है, जो बीते साल इसी अवधि में 2,10,910 करोड़ रुपये थी। यानी   एलआईसी ने इस तिमाही में 10,987 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले साल की समान तिमाही के 10,461 करोड़ रुपए के मुकाबले 5 प्रतिशत अधिक है।

नई पॉलिसियों से आय: इस तिमाही में नई पॉलिसियों से 7,525 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जो पिछले साल 7,470 करोड़ थी।

पॉलिसी रिन्यूअल से आय: पुराने ग्राहकों द्वारा पॉलिसी के नवीनीकरण से एलआईसी को 59,885 करोड़ रुपये की आमदनी हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 56,429 करोड़ रुपये था।

LIC की निवेश से हुई शुद्ध आय भी बढ़कर 1,02,930 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 96,183 करोड़ रुपए थी।

शेयर बाजार में गिरावट का कारण
तिमाही नतीजों के जारी होने के बावजूद एलआईसी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 6.35 रुपए की गिरावट के साथ 886.40 रुपए पर बंद हुआ। दिन की शुरुआत में शेयर 894.90 रुपए पर खुला और व्यापार के दौरान 896.30 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अंत में गिरावट आ गई और यह 874 रुपए के निचले स्तर तक पहुंच गया। पिछले एक महीने में एलआईसी के शेयरों में 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, जबकि 6 महीने में यह गिरावट 8.61 प्रतिशत और एक साल में 21.11 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

बीते एक महीने में LIC के शेयर में 6% से ज्यादा गिरावट आई है, और पिछले एक साल में करीब 21% की गिरावट देखी गई है। हालांकि कंपनी की फंडामेंटल स्थिति मजबूत बनी हुई है, फिर भी बाजार की प्रतिक्रिया थोड़ी नकारात्मक रही।

