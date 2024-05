सांप के काटने से बेटे की मौत, सदमें में परिजनों ने लाश को रस्सी से बांध गंगा नदी में लटकाया, जानें क्यों?

नेशनल डेस्क: सांप के काटने से मृत युवक को जिंदा करने की आस में परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी लाश को रस्सी से बांधकर गंगा के पानी में घंटों लटकाए रखा। इस हैरान कर देने वाले मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काफी देर बाद जब युवक जीवित नहीं हुआ तो लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया।

बता दें कि 26 अप्रैल को 20 वर्षीय मोहित की सांप के काटने से मौत हो गई थी। उसकी मौत से परिजनों को इतना सदमा पहुंचा कि अंधविश्वास में आकर परिजन और ग्रामीण मोहित के शव को लेकर गंगा किनारे पुल के पास पहुंचे और उसे रस्सी से बांध गंगा में लटकाए रखा। दरअसल, किसी ने कहा था कि यदि में गंगा के पानी में बॉडी रखी जाए तो सांप के जहर का असर खत्म हो सकता है और मृत युवक जीवित हो सकता है। पानी में लटकाए रखने के बाद जब मोहित में कोी हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने घाट पर उसका अंतिम संस्कार करा दिया।

Superstition again took the life of a young man! This incident took place in Bulandshahr, UP,where a 22-year-old youth was bitten by a snake. On someone's advice, the young man was kept in Ganga water for 2 days so that the poison could be removed. Sadly, this did not happen and… pic.twitter.com/9IflCuaoWD — Love Meena (@LK190819) May 2, 2024