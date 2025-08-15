PM मोदी ने लाल किले से पाकिस्तान को सख्त संदेश: 'ना सिंधु का पानी मिलेगा, ना आसिम मुनीर की धमकी चलेगी'

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ा और सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब न तो सिंधु जल समझौते के मौजूदा स्वरूप को स्वीकार करेगा...

नेशनल डेस्क: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ा और सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब न तो सिंधु जल समझौते के मौजूदा स्वरूप को स्वीकार करेगा और न ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकियों को बर्दाश्त करेगा।



'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र कर दी चेतावनी

पीएम मोदी ने अपने भाषण में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार के बाद, भारतीय सेना को खुली छूट दी गई थी। हमारी सेना ने सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं। यह संदेश पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी कि भारत अब आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों को अलग-अलग करके नहीं देखेगा।



'खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा'

प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते को 'एकतरफा' और 'अन्यायपूर्ण' बताते हुए कहा कि इसने पिछले सात दशकों से भारतीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि भारत का पानी उसके किसानों के लिए है और अब भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।



परमाणु धमकी नहीं सहा जाएगा

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं सहा जाएगा।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर दुश्मनों ने अपनी हरकतों को जारी रखा तो भारतीय सेना अपनी शर्तों पर उसका जवाब देगी। पीएम मोदी का यह संबोधन भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव है, जो यह दर्शाता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और किसानों के हितों को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा।

