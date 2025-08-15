Main Menu

  • युवाओं के लिए खुशखबरी! रेलवे ने निकाली 2418 अप्रेंटिस पोस्ट्स, 10वीं और 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन, जाने डिटेल्स

Edited By Mansa Devi,Updated: 15 Aug, 2025 05:58 PM

अगर आप रेलवे में नौकरी करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों के लिए 2418 वैकेंसी निकाली हैं। यह भर्ती 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो रेलवे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में...

नेशनल डेस्क: अगर आप रेलवे में नौकरी करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों के लिए 2418 वैकेंसी निकाली हैं। यह भर्ती 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो रेलवे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करके अपना करियर बनाना चाहते हैं।

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
कुल पद: 2418
आवेदन की तारीख: 12 अगस्त से 11 सितंबर 2025
आवेदन का तरीका: सिर्फ ऑनलाइन
वेबसाइट: www.rrccr.com

क्या है योग्यता?
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए।
तकनीकी योग्यता: संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NCVT/SCVT) होना ज़रूरी है।
आयु सीमा: उम्मीदवार की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

  • आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
  • सबसे पहले सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrccr.com पर जाएँ।
     

यह भी पढ़ें: PAN Card यूजर्स के लिए अलर्ट! इन दो दिनों में नहीं बन पाएगा ई-पैन, इनकम टैक्स विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

"Online Applications" लिंक पर क्लिक करें।

  • अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
  • फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सही-सही भरें।
  • मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

