युवाओं के लिए खुशखबरी! रेलवे ने निकाली 2418 अप्रेंटिस पोस्ट्स, 10वीं और 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन, जाने डिटेल्स

नेशनल डेस्क: अगर आप रेलवे में नौकरी करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों के लिए 2418 वैकेंसी निकाली हैं। यह भर्ती 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो रेलवे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करके अपना करियर बनाना चाहते हैं।



भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

कुल पद: 2418

आवेदन की तारीख: 12 अगस्त से 11 सितंबर 2025

आवेदन का तरीका: सिर्फ ऑनलाइन

वेबसाइट: www.rrccr.com



क्या है योग्यता?

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए।

तकनीकी योग्यता: संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NCVT/SCVT) होना ज़रूरी है।

आयु सीमा: उम्मीदवार की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।



आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

सबसे पहले सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrccr.com पर जाएँ।



"Online Applications" लिंक पर क्लिक करें।