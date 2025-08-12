बिलावल भुट्टो की धमकी पर मिथुन का पलटवार, कहा- 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे और सुनामी आएगी

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत को युद्ध की धमकी दिए जाने के बाद बीजेपी नेता और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का एक तीखा बयान सामने आया है। भुट्टो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मिथुन ने कहा कि अगर भारत ने डैम बनाकर उसे...

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत को युद्ध की धमकी दिए जाने के बाद बीजेपी नेता और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का एक तीखा बयान सामने आया है। भुट्टो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मिथुन ने कहा कि अगर भारत ने डैम बनाकर उसे खोल दिया तो पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी।

पाकिस्तान को मिथुन का जवाब

मिथुन चक्रवर्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान की जनता के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि वहाँ की जनता जंग नहीं चाहती। अगर वे ऐसी बातें करते रहे और हमारा दिमाग़ सनक गया तो एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइलें चलेंगी।" अपने बयान को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि, "हम लोगों ने सोचा है कि हम एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ लोग उसमें पेशाब करेंगे और फिर उस डैम को खोल देंगे। कोई गोली नहीं चलेगी, लेकिन पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी।"

बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था?

यह बयान तब आया जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और डैम बनाता है, तो पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ युद्ध करेगा। भुट्टो ने पाकिस्तान की जनता से अपील करते हुए कहा था कि उन्हें मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता में इतनी ताक़त है कि वे युद्ध में भी भारत का मुक़ाबला कर सकते हैं।

सिंधु जल संधि क्यों हुई स्थगित?

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब बढ़ा जब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद 10 मई को सीज़फ़ायर हुआ।