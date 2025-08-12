BJP New President: नए अध्यक्ष को लेकर थम सकती है हलचल, इस बड़े नेता का नाम आया सामने

बीजेपी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। इस साल जनवरी से ही नए नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते यह बातचीत रुक गई थी।

नेशनल डेस्क: बीजेपी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। इस साल जनवरी से ही नए नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते यह बातचीत रुक गई थी। अब सूत्रों के हवाले से शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया है।

संघ की पहली पसंद बन रहे हैं शिवराज?

रिपोर्ट्स के मुताबिक RSS नए बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम में ख़ासी दिलचस्पी दिखा रहा है। भले ही शिवराज का नाम इस दौड़ में नया हो, लेकिन उनके पास मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है, जो उन्हें एक मज़बूत दावेदार बनाता है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि संघ ने उनके नाम पर अपनी मंज़ूरी भी दे दी है।

अन्य कौन से नाम हैं दौड़ में?

शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के भीतर कुछ और बड़े नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता शामिल हैं। ये दोनों नेता भी पार्टी और सरकार में अहम पदों पर रह चुके हैं और उनका संगठनात्मक अनुभव भी काफी अच्छा है।

अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आने के बाद से यह चर्चा और भी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव का फैसला पार्टी की आगे की रणनीति और नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।