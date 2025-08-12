Main Menu

सेमीकंडक्टर से लेकर मेट्रो तक, 18,541 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी से बदलेगा देश का भविष्य

Edited By Shubham Anand,Updated: 12 Aug, 2025 03:58 PM

modi cabinet approves semiconductor lucknow metro tato hydro projects

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को देश के विकास से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 18,541 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दी गई।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को देश के विकास से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 18,541 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दी गई।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कैबिनेट ने देश में चार नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर लगभग 4,594 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ये परियोजनाएं ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएंगी। इसका उद्देश्य देश को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है।

लखनऊ मेट्रो फेज-1बी को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने दूसरा अहम फैसला लखनऊ मेट्रो से संबंधित लिया है। बैठक में 5,801 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली लखनऊ मेट्रो फेज-1बी परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगी।

क्लीन एनर्जी को बढ़ावा: टाटो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना
सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला "क्लीन ग्रोथ" योजना के तहत टाटो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को लेकर लिया है। 8,146 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से 700 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। यह कदम देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

