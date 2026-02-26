यरूशलम के Tech Expo में छाई भारतीय बाइक! 'Royal Enfield' की इस बाइक पर फिदा हुए मोदी और नेतन्याहू

पीएम मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने यरूशलम में आयोजित एक अत्याधुनिक टेक प्रदर्शनी में इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विजिट किया। इस दौरान वहां पर भविष्य की तकनीकों के साथ-साथ भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की एक अनूठी झलक भी...

PM Modi Israel Visit: पीएम मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने यरूशलम में आयोजित एक अत्याधुनिक टेक प्रदर्शनी में इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विजिट किया। इस दौरान वहां पर भविष्य की तकनीकों के साथ-साथ भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की एक अनूठी झलक भी देखने को मिली। इस कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने कृषि तकनीक, जल प्रबंधन, और जलवायु समाधानों से लेकर AI, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जटिल क्षेत्रों में हो रहे नए प्रयोगों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर स्टार्टअप संस्थापकों और वैज्ञानिकों से चर्चा की। उनका मुख्य जोर इस बात पर रहा कि ये उन्नत तकनीकें आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं।

<

אתמול בירושלים , רוה"מ נתניהו ואני ביקרנו בתערוכה שהציגה מוצרי חדשנות מיוחדים מעולם הטכנולוגיה . קיבלתי הצצה לעבודות חלוציות של ישראלים צעירים בתחומי ה AI, קוונטום, בריאות, ביטחון סייבר, מקורות מים, חקלאות ועוד. עודדתי את החברות הישראליות להשקיע בהודו ולעבוד בשיתוף עם הצעירים… pic.twitter.com/qt1I4of4Z7 — Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2026

>

रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350 ने खींचा ध्यान

इस प्रदर्शनी में मौजूद रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350 ने दोनों देशों के पीएम का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस मेड इन इंडिया बाइक को इजरायल में शोकेस करना इस बाइक के लिए बढ़ती पॉपुलेरिटी का प्रतीक है। वहां एक मजबूत राइडर कम्युनिटी और बेहतर सर्विस नेटवर्क के कारण रॉयल एनफील्ड की अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है।

रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350 की खासियत?

यह मोटरसाइकिल अपने रेट्रो बॉबर डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के कारण चर्चा में है। इसमें 349 सीसी का एयर-ऑयल कूल्ड इंजन लगा है, जो 20.2 बीएचपी की शक्ति और 27 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। इसके 2026 के नए मॉडल में स्लिपर क्लच और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। बाइक की यूनिक डिजाइनिंग में सिंगल फ्लोटिंग सीट, एप हैंगर हैंडलबार और सफेद साइडवॉल वाले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स इसे एक खास विंटेज लुक देते हैं। इस बाइक की कीमत (एक्स शोरुम) 2.20 लाख रुपये से शुरू होती है।