Punjab : 2 IAS व 40 PCS अधिकारियों के तबादले, देखें नामों की List

39 minutes ago
1 hour ago
2 hours ago
3 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
7 hours ago
Thursday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Edited By Subhash Kapoor,Updated: 26 Feb, 2026 06:23 PM
पंजाब सरकार में तबादलों का दौर लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत आज 2 आई.ए.एस. व 40 पी.सी.एस. आफिसरों के तबादले किए गए हैं।
पंजाब डैस्क : पंजाब सरकार में तबादलों का दौर लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत आज 2 आई.ए.एस. व 40 पी.सी.एस. आफिसरों के तबादले किए गए हैं। जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनके नामों की लिस्ट निम्न है।
पंजाब में 8 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले, देखें List
Punjab में थोक में IAS/PCS अफसरों के तबादले, ADC से लेकर SDM और RTO तक शामिल, पढ़ें सूची
पंजाब: IAS अधिकारियों का तबादला, अब मिली ये जिम्मेदारी
चंडीगढ़ : सचिवालय में मचा हड़कंप, IAS अधिकारी के सेक्रेटरी ने छठी मंजिल से लगाई छलांग
Punjab : BKI मॉड्यूल के 2 आतंकी गिरफ्तार, ट्रैवल एजेंट के घर पर 2 बार की थी फायरिंग
पूर्व IAS अशोक खेमका भर्ती घोटाला मामला, कोर्ट में सरकार का रवैया सुस्त...अब इस दिन होगी अगली सुनवाई
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया ने घेरा CM Mann और केजरीवाल तो वहीं कई अफसरों के तबादले, पढ़ें Top 10
भाजपा का पंजाब में बड़ा ऐलान: 117 विधानसभा क्षेत्रों में की गईं अहम नियुक्तियां, List जारी
राजा वड़िंग ने पंजाब पुलिस के 2 जवानों की मौ'त पर जताई चिंता, राज्य और केंद्र सरकार से की अपील
Punjab में आज : चेक पोस्ट पर मिले 2 पुलिसकर्मियों के श'व तो वहीं होली पर्व चलेंगी स्पेशल ट्रेनें,...
Punjab का दौरा करेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, 2 शहरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में महंगी होगी शराब! पियक्कड़ों को बड़ा झटका
USD $
26/02/2026 18:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है।
वृष राशि के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे व्यस्तता बढ़ सकती है। घरेलू कार्यों को लेकर...
मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामान्य परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार या काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता...
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार में सम्मान बढ़ेगा। किसी भी निर्णय को...
सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आय के नए...
कन्या राशि के लिए आज का दिन प्रसन्नता देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त हो सकती...
तुला राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। युवाओं को नौकरी से जुड़े नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से...
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। व्यापारिक योजनाओं में बदलाव करने का विचार बन सकता है। काम के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ...
धनु राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में समय बिताने का अवसर मिल सकता है।
मकर राशि के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। साझेदारी के कामों में तालमेल बना रहेगा। परिवार में आनंद और उत्साह का...
कुंभ राशि वालों के लिए दिन संतुलित रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति में...
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को...
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes