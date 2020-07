देश-दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है लेकिन अर्थव्यवस्था को पचरी पर लाने के लिए भारत धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अनलॉक की सबसे बड़ी शर्त है- मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेसिंग का पूरा ध्यान रखें। हालांकि कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो बिना मास्क के घूमते दिखेंगे। ऐसे लोगों को एक बंदर ने बड़ी सीख दी

नेशनल डेस्कः देश-दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है लेकिन अर्थव्यवस्था को पचरी पर लाने के लिए भारत धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अनलॉक की सबसे बड़ी शर्त है- मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेसिंग का पूरा ध्यान रखें। हालांकि कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो बिना मास्क के घूमते दिखेंगे। ऐसे लोगों को एक बंदर ने बड़ी सीख दी है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। बंदर ने एक कपड़े का देसी मास्क बनाया और निकल पड़ा सैर करने को। यह वीडियो काफी पुराना है लेकिन इन दिनों कोरोना काल में काफी छाया हुआ है।

