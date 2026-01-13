2.25 लाख से अधिक छात्रों ने ओलंपियाड में भाग लिया



चंडीगढ़, 13 जनवरी:(अर्चना सेठी) पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) की ओर से तीसरा अंतरराष्ट्रीय पंजाबी भाषा ओलंपियाड-2025 को सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद आज इसके परिणाम घोषित किए गए हैं।



तीसरी से पांचवीं कक्षा के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय वर्ग में नियामत कौर बराड़ ने पहला, अहिल सिंह ने दूसरा और हरसीरत कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये सभी छात्र ओस्लो (नॉर्वे) के निवासी हैं। छठी-आठवीं कक्षा के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय वर्ग में सिमरत कौर ने पहला, अमृत कौर विर्दी ने दूसरा और नवजोत सिंह मठाड़ू ने तीसरा स्थान हासिल किया। ये सभी विजेता नैरोबी (केन्या) से हैं। नौवीं-बारहवीं कक्षा के अंतरराष्ट्रीय वर्ग में ओस्लो के परमीत सिंह गुरम ने पहला स्थान हासिल किया।



पंजाब श्रेणी में, तीसरी-पांचवीं कक्षा वर्ग के लिए अमृतसर की रीनत महल ने पहला, मोगा की अवनीत कौर ने दूसरा और फरीदकोट की संगमप्रीत कौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। छठी-आठवीं कक्षा वर्ग के लिए पटियाला की कारजनित कौर ने पहला, फरीदकोट की जैस्मीन रूपरा और रूपनगर की अनीशा कुमारी ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। नौवीं-बारहवीं कक्षा वर्ग में मोगा के इंदरजीत सिंह ने पहला, फतेहगढ़ साहिब की सिमरनजोत कौर ने दूसरा और गुरदासपुर की नवरोप कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया।



अन्य राज्यों की श्रेणी में दिल्ली की प्रनीत कौर आहूजा ने तीसरी-पांचवीं कक्षा वर्ग में पहला, राजस्थान की खुशनूर कौर ने दूसरा और उत्तर प्रदेश की जस्मीन कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया। छठी-आठवीं कक्षा वर्ग में हरियाणा की दक्षा ने पहला, जबकि चंडीगढ़ के गुरनूर सिंह और नवनीत उनियाल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। नौवीं-बारहवीं कक्षा वर्ग में चंडीगढ़ के मनतेज सिंह विर्क ने पहला, हरियाणा के वंशदीप सिंह ने दूसरा और चंडीगढ़ के एकांश सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया।



ओलंपियाड के विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 2.25 लाख से अधिक छात्रों की बड़ी भागीदारी को पंजाबी भाषा और संस्कृति को प्रफुल्लित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने आगे कहा कि यह भारी समर्थन हमारी मां-बोली के प्रचार संबंधी नीतियों में जनता के विश्वास को दर्शाता है।



शिक्षा मंत्री ने कहा कि ओलंपियाड सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, बल्कि छात्रों के बीच पहचान, गर्व, भाषाई विश्वास पैदा करने के साथ-साथ अपनी मां बोली से जुड़ी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली लहर थी। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे उपक्रम युवाओं में सांस्कृतिक गर्व और आत्म-विश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



कैबिनेट मंत्री बैंस के नेतृत्व में आयोजित इस ओलंपियाड में 18 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2025 तक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें तीसरी से बारहवीं कक्षा तक के सरकारी, सहायता प्राप्त, प्राइवेट और सी.बी.एस.ई. स्कूलों के छात्रों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। इस समागम ने अन्य भारतीय राज्यों के छात्रों और विदेशों में प्रवासी भारतीय छात्रों की भागीदारी को और उत्साहित किया, जिससे वैश्विक स्तर पर पंजाबी भाषा को और मजबूत किया गया।



इस दौरान पी.एस.ई.बी. के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने तीन ऑनलाइन चरणों में चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग करके ओलंपियाड की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में बताया। 2,25,276 रजिस्ट्रेशनों में से 20,327 छात्र दूसरे चरण में, 4,009 अंतिम चरण में और 3,748 छात्र 23 दिसंबर, 2025 को अंतिम लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए।



डॉ. अमरपाल सिंह ने आगे बताया कि पहला इनाम 11,000 रुपए, दूसरा इनाम 7,100 रुपए और अगले आठ रैंक प्राप्त करने वालों को 5,100 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी कुल इनामी राशि 3,30,000 रुपए बनती है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन और भागीदारी करने वाले स्कूलों को भी सम्मानित किया जाएगा।