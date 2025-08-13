हत्यारिन मां! नाजायज रिश्ते में रोड़ा बना 10 साल का मासूम, मां ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या

वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने 10 साल के मासूम बेटे की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी, क्योंकि बच्चा उनके नाजायज रिश्ते में बाधा बन रहा था। इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है और...

नेशनल डेस्क: वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने 10 साल के मासूम बेटे की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी, क्योंकि बच्चा उनके नाजायज रिश्ते में बाधा बन रहा था। इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है और लोग हैरान हैं कि कोई मां इतनी बेरहम कैसे हो सकती है।

मंगलवार से लापता था बच्चा

रामनगर थाना क्षेत्र के कश्मीरीगंज इलाके का रहने वाला 10 वर्षीय सूरज मंगलवार दोपहर को घर से खेलने के लिए निकला था। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने रात में रामनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी।

जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच

पुलिस ने जांच के दौरान सूरज के पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस को पता चला कि सूरज की मां के अवैध संबंध फैजान नामक एक युवक से थे। पुलिस ने तुरंत शक के आधार पर सूरज की मां और फैजान को हिरासत में ले लिया।

सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि सूरज उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था, इसलिए उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। फैजान ने पुलिस को बताया कि उसने सूरज को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मार डाला था।

आरोपी ने पुलिस पर किया हमला, पैर में लगी गोली

अपना जुर्म कबूल करने के बाद, पुलिस दोनों आरोपियों को घटनास्थल की पहचान करने के लिए ले जा रही थी। तभी मौका पाकर फैजान ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फैजान के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से सूरज का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

डीसीपी ने दी घटना की जानकारी

डीसीपी काशी जोन, गौरव बंसवाल ने बताया कि 10 वर्षीय सूरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगलवार को दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि उसकी मां के अवैध संबंध फैजान से थे। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार की। डीसीपी ने आगे बताया कि आरोपी ने पुलिस पर हमला किया था, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और उसे गोली लगी। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस की आगे की कार्रवाई

पुलिस ने सूरज की मां और फैजान के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और पुलिस पर जानलेवा हमले की धाराओं में केस दर्ज किया है। फैजान के ठीक होने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने इस जघन्य अपराध की तह तक जाने के लिए मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूत भी जुटाना शुरू कर दिया है।