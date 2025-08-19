Main Menu

मुंबई: भारी बारिश में डूबा विक्रोली पूर्व-पश्चिम फ्लाईओवर, निर्माण पर उठे सवाल, Video Viral

Edited By Radhika,Updated: 19 Aug, 2025 04:24 PM

mumbai vikhroli east west district worth crores submerged in heavy rains

मुंबई में इसी साल जून में नए बने विक्रोली पूर्व-पश्चिम फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था। पुल के उद्दघाटन के दो महीने में ही इस पर सवाल उठने शुरु हो गए हैं।

नेशनल डेस्क: मुंबई में इसी साल जून में नए बने विक्रोली पूर्व-पश्चिम फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था। पुल के उद्दघाटन के दो महीने में ही इस पर सवाल उठने शुरु हो गए हैं। मुंबई में आज सुबह हुई भारी बारिश के बाद इस फ्लाईओवर पर पानी भर गया। जलभराव के चलते यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियां फंस गईं और यातायात पूरी तरह से रुक गया। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लगे।

लागत और उद्घाटन पर उठे सवाल

यह फ्लाईओवर जिसे बनाने में करोड़ों रुपये का खर्च आया था, सिर्फ कुछ ही महीनों में पानी में डूब गया। इस घटना ने अधिकारियों और निर्माण कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और मांग की है कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए

सरकार और बीएमसी की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही BMC के कर्मचारी और यातायात पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने पानी निकालने के लिए पंप लगाए और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ा। अधिकारियों ने अभी तक जलभराव के कारणों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

 

