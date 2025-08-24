भारत के ‘इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' में नेपाल भी हुआ शामिल

Edited By Tanuja,Updated: 24 Aug, 2025 01:27 PM
Kathmandu: नेपाल बड़ी बिल्लियों की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल ‘इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' (IBCA) का आधिकारिक तौर पर सदस्य बन गया है। IBCA ने शनिवार को यह जानकारी दी। IBCA बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले 90 देशों का गठबंधन है। IBCA ने शनिवार को कहा, ‘‘नेपाल ने मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसके साथ ही वह ‘इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' (IBCA) में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है।''
IBC ने कहा, ‘‘नेपाल में हिम तेंदुए, बाघ और सामान्य तेंदुए पाए जाते हैं और इसके IBCA में शामिल होने से इस प्रजाति के अन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में वैश्विक सहयोग मजबूत होगा।'' IBCA ने ‘‘साझा पारिस्थितिकी सुरक्षा की दिशा में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के लिए नेपाल सरकार को बधाई दी है।'' नेपाल में (अब तक की नवीनतम गणना के अनुसार) 2022 तक बाघ की संख्या लगभग तीन गुना बढ़कर 355 हो गई जो 2009 में मात्र 121 थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा नामक सात बड़ी बिल्लियों के वैश्विक संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत की थी।