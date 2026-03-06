Nostradamus Prediction: नास्त्रेदमस की खौफनाक 2026 की भविष्यवाणी ने दुनिया को डराया, जानें क्या सच होने वाली है 500 साल पुरानी बात?

जब-जब दुनिया विनाश और युद्ध की कगार पर खड़ी होती है 16वीं सदी के फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नोस्ट्रेडेम (नास्त्रेदमस) की भविष्यवाणियां सुर्खियों में आ जाती हैं। साल 2026 में मध्य पूर्व (Middle East) के बिगड़ते हालात और आसमान से बरसती मौत ने लोगों को...

Nostradamus Predictions 2026 : जब-जब दुनिया विनाश और युद्ध की कगार पर खड़ी होती है 16वीं सदी के फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नोस्ट्रेडेम (नास्त्रेदमस) की भविष्यवाणियां सुर्खियों में आ जाती हैं। साल 2026 में मध्य पूर्व (Middle East) के बिगड़ते हालात और आसमान से बरसती मौत ने लोगों को उनकी किताब 'लेस प्रोफेटीज' (Les Propheties) के पन्ने पलटने पर मजबूर कर दिया है।

कौन थे नास्त्रेदमस और क्या हैं उनके क्वाट्रन?

नास्त्रेदमस एक फ्रांसीसी डॉक्टर और ज्योतिषी थे जिन्होंने 1555 में करीब एक हजार भविष्यवाणियां कविताओं के रूप में लिखी थीं। इन चार पंक्तियों वाली कविताओं को क्वाट्रन कहा जाता है। इनकी भाषा इतनी जटिल और रहस्यमयी है कि इनमें किसी तारीख या देश का सीधा नाम नहीं है बल्कि संकेतों के जरिए भविष्य की तस्वीर खींची गई है।

मधुमक्खियों का झुंड या आधुनिक ड्रोन हमला?

नास्त्रेदमस की एक कविता में जिक्र है: “मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड उठेगा... और रात में हमला होगा।” आज के रक्षा विशेषज्ञ इसकी तुलना ड्रोन स्वार्म (Drone Swarm) तकनीक से कर रहे हैं। जिस तरह रात के अंधेरे में एक साथ सैकड़ों ड्रोन दुश्मन पर टूट पड़ते हैं उनकी आवाज और हमला करने का तरीका बिल्कुल मधुमक्खियों के झुंड जैसा होता है। हाल के महीनों में इजरायल और ईरान के बीच हुए संघर्ष में इसी तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल देखा गया है।

7 महीने का महान युद्ध और दहकता मिडिल ईस्ट

नास्त्रेदमस की एक अन्य डरावनी भविष्यवाणी कहती है: “सात महीने तक महान युद्ध, बुराई के कारण लोग मरेंगे।” जानकार इसे खाड़ी देशों में जारी मौजूदा जंग से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और हालिया हमलों में अब तक हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। उत्तर कोरिया की सक्रियता और वैश्विक गुटबाजी को देखते हुए डर सता रहा है कि यह स्थानीय संघर्ष कहीं एक बड़े वैश्विक युद्ध में न बदल जाए।

मंगल ग्रह और पश्चिम का अंधेरा

एक और रहस्यमयी क्वाट्रन में लिखा है: “जब मंगल अपनी राह पर चलेगा तो इंसानी खून बहेगा... पश्चिम अपनी रोशनी खो देगा।” प्राचीन मान्यताओं में मंगल को युद्ध का देवता माना जाता है। इसे एक बड़े वैश्विक सैन्य संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें पश्चिमी देशों की शक्ति और प्रभाव (रोशनी) कम होने का संकेत दिया गया है।

हकीकत या सिर्फ संयोग?

इतिहासकारों और आलोचकों का मानना है कि नास्त्रेदमस की भाषा इतनी धुंधली है कि किसी भी बड़ी घटना के बाद लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसका मतलब निकाल लेते हैं। 1566 में उनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन उनकी पहेलियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। क्या ये भविष्यवाणियां वाकई आने वाले अंत की चेतावनी हैं या सिर्फ शब्दों का एक जाल? यह बहस सदियों से जारी है।