चीन के 'नास्त्रेदमस' की ये 3 डराने वाली भविष्यवाणियां हुई सच, अब अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर कही ये बड़ी बात

इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक एक ही नाम की चर्चा है— जियांग ज़ुएक़िन। बीजिंग में इतिहास और दर्शन पढ़ाने वाले इस चीनी-कनाडाई प्रोफेसर को दुनिया 'चीन का नास्त्रेदमस' कह रही है। इसकी वजह कोई जादू-टोना नहीं, बल्कि उनकी वो सटीक भविष्यवाणियां...

Jiang Xueqin: दुनियाभर में इस समय एक चीनी-कनाडाई प्रोफेसर के पुराने वीडियो तहलका मचा रहे हैं। बीजिंग में इतिहास और दर्शन पढ़ाने वाले जियांग ज़ुएक़िन ने कुछ समय पहले जो बातें कही थीं, वे अब हकीकत में बदलती दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें आधुनिक दौर का 'नास्त्रेदमस' कहने लगे हैं क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां केवल संयोग नहीं, बल्कि इतिहास और गणितीय गणनाओं पर आधारित लग रही हैं।

भविष्य की तीन भविष्यवाणियां जो सच होने के करीब हैं

-मई 2024 में जब दुनिया की स्थिति थोड़ी अलग थी, तब जियांग ने अपने एक व्याख्यान में तीन बड़े दावे किए थे।

-उन्होंने स्पष्ट कहा था कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी, जो अब सच साबित हो चुकी है।

-उनकी दूसरी बात इससे भी अधिक गंभीर थी—उन्होंने कहा था कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू हो जाएगा। अब जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है, तो लोग उनकी तीसरी और सबसे खतरनाक चेतावनी से डरे हुए हैं।

-जियांग के मुताबिक, ईरान के साथ यह युद्ध अमेरिका के लिए एक ऐसा जाल साबित होगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा और यह महाशक्ति के पतन की शुरुआत कर सकता है।

कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन और क्यों खास है उनका नजरिया?

जियांग कोई साधारण ज्योतिषी नहीं हैं, बल्कि येल यूनिवर्सिटी से पढ़े एक विद्वान हैं। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा सुधारों और इतिहास के गहरे अध्ययन में बिताया है। वे 'Predictive History' नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया को समझाते हैं कि कैसे पुरानी घटनाएं खुद को दोहराती हैं। वे गेम थ्योरी और ऐतिहासिक चक्रों का इस्तेमाल करके यह बताते हैं कि आने वाले समय में कौन सा देश किस रास्ते पर जाएगा।

अमेरिका की तुलना और ईरान की ताकत

अपने विश्लेषण में जियांग ने एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ दिया है। उन्होंने अमेरिका की वर्तमान स्थिति की तुलना प्राचीन ग्रीस के एथेंस से की है, जिसने एक गलत सैन्य अभियान चलाकर खुद को तबाह कर लिया था। जियांग का मानना है कि ईरान के साथ युद्ध कोई छोटा या आसान संघर्ष नहीं होगा। उनके अनुसार, ईरान ने पिछले 20 सालों से इसी पल की तैयारी की है और वह अमेरिका को एक थका देने वाली लंबी लड़ाई में उलझा सकता है।

'ब्रेकिंग पॉइंट्स' जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जियांग ने तर्क दिया है कि ईरान के पास इस समय रणनीतिक बढ़त है। यह युद्ध केवल बमबारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया की राजनीति और सत्ता के संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जियांग की तीसरी भविष्यवाणी भी उतनी ही सटीक निकलेगी जितनी पहली दो साबित हुई हैं।