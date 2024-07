NSA अजीत डोभाल का सुझाव: आतंकवाद पर नकेल के कसने के लिए BIMSTEC बढ़ाए सहयोग

International News: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ‘बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल' (बिम्सटेक) देशों से आतंकवाद, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा संगठित अपराध से निपटने में मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डोभाल ने म्यांमा की राजधानी में बिम्सटेक देशों के सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।

NSA Shri Ajit Doval is leading the Indian delegation at the 4th Annual Meeting of #BIMSTEC Security Chiefs being held in Naypyitaw today. He met with the Myanmar NSA Admiral Moe Aung yesterday, and BIMSTEC Security Chiefs called on Prime Minister Senior General Min Aung Hlaing. pic.twitter.com/MFHuaG1dRw — India in Myanmar (@IndiainMyanmar) July 26, 2024