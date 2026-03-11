Jasprit Bumrah Future Plan: बुमराह के लिए टीम इंडिया का 'मास्टर प्लान', अब इस नए रोल में दिखेंगे यॉर्कर किंग

Jasprit Bumrah Future Plan: T20 World Cup की शानदार जीत के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें भविष्य की बड़ी चुनौतियों पर टिक गई हैं। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब अगला बड़ा लक्ष्य साल 2027 में होने वाला वनडे विश्व कप है। इसी...

Jasprit Bumrah Future Plan: T20 World Cup की शानदार जीत के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें भविष्य की बड़ी चुनौतियों पर टिक गई हैं। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब अगला बड़ा लक्ष्य साल 2027 में होने वाला वनडे विश्व कप है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार, जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बुमराह वर्तमान में भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ हैं, इसलिए उन्हें लंबे समय तक फिट और प्रभावी बनाए रखने के लिए BCCI और मैनेजमेंट ने उनके फ्यूचर प्लान को नया रूप दिया है।

PTI के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, अब बुमराह का मुख्य फोकस T20 फॉर्मेट के बजाय वनडे क्रिकेट पर ज्यादा रहेगा। साल 2027 का वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की धरती पर खेला जाना है, जिसकी तैयारी के लिए बुमराह के पास लगभग 18 महीनों का समय है। इस दौरान उन्हें चुनिंदा T20 सीरीज से आराम दिया जा सकता है ताकि वह बड़े फॉर्मेट के लिए खुद को पूरी तरह तरोताजा रख सकें। मैनेजमेंट चाहता है कि बुमराह वनडे मैचों में अधिक से अधिक सक्रिय रहें और अपनी लय बरकरार रखें, क्योंकि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनकी भूमिका सबसे अहम होने वाली है।

अगर बुमराह के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो उन्होंने T20 World Cup में 8 मैचों में 14 विकेट लेकर अपनी बादशाहत साबित की है। वहीं वनडे क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है, जहाँ उन्होंने 89 मैचों में 149 विकेट चटकाए हैं। 4.59 की शानदार इकोनॉमी और 23.55 के औसत के साथ वह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए काल साबित होते रहे हैं। इसी काबिलियत को सुरक्षित रखने के लिए अब उनके वर्कलोड में यह रणनीतिक बदलाव किया जा रहा है, ताकि 2027 के विश्व कप में भारत एक बार फिर चैंपियन बनने का सपना पूरा कर सके।

