Dream11 को लगा सबसे बड़ा झटका: कंपनी बंद करने जा रही है अपना कारोबार!

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए online gaming bill ने देश की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी Dream11 के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्रीम11 अब अपने कुछ बिजनेस ऑपरेशन्स को सीमित करने या बंद करने की तैयारी में है। सूत्रों...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए online gaming bill ने देश की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी Dream11 के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्रीम11 अब अपने कुछ बिजनेस ऑपरेशन्स को सीमित करने या बंद करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल टाउन हॉल के जरिए अपने रियल मनी गेमिंग ऑपरेशन को बंद करने की जानकारी दी थी। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। नए कानून के तहत रियल मनी गेम्स पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और नॉन-मनी गेमिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

Dream11 को लगा सबसे बड़ा झटका:

सूत्रों के मुताबिक, 20 अगस्त को Dream Sports के सीईओ हर्ष जैन ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक टाउनहॉल मीटिंग में यह स्पष्ट कर दिया कि अब कानून के चलते Dream11 का रियल मनी गेमिंग ऑपरेशन जारी नहीं रखा जा सकता। कंपनी का 90% से ज्यादा रेवेन्यू Dream11 की पेड फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट से आता था। अकेले 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इस प्लेटफॉर्म से करीब ₹9,600 करोड़ की कमाई हुई थी। लेकिन अब, बिल पास होने के बाद कंपनी के पास संचालन जारी रखने का कोई वैध विकल्प नहीं बचा है।

सीईओ हर्ष जैन :

टाउनहॉल मीटिंग में हर्ष जैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमने हर कानूनी और तकनीकी विकल्प को जांचा है, लेकिन नए कानून के बाद रियल मनी ऑपरेशन को जारी रखना संभव नहीं रहा। सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने ऑन-रोल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को इस बदलाव की जानकारी दे दी है। अब कंपनी अपने अन्य वेंचर्स जैसे:

FanCode (स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग और कंटेंट)

DreamSetGo (स्पोर्ट्स ट्रैवल)

Dream Game Studios (गेम डेवलपमेंट) ... की ओर फोकस करने जा रही है।

भारत की गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा?

भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मौजूदा मूल्य $3.8 बिलियन (लगभग ₹31,500 करोड़) है। जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रियल मनी गेम्स का है – जिसमें Dream11, MPL, My11Circle जैसी कंपनियां शामिल हैं। Dream11 अकेले इस सेक्टर का 67% मार्केट शेयर रखती थी। ऐसे में इस बिल का प्रभाव केवल Dream Sports तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर इसका व्यापक असर होगा।

क्या कहता है नया कानून?

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ते रियल मनी गेमिंग के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करना है। इसे संसद में पेश करते हुए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा: यह कानून दो-तिहाई गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा, लेकिन वे खेल जो पैसों के लिए खेले जाते हैं और समाज के लिए खतरा बन चुके हैं, उन पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। नए कानून के प्रभाव से Dream11 के जैसे प्लेटफॉर्म्स का भविष्य अधर में आ गया है। हालांकि ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड नॉन-मनी गेम्स को मंजूरी मिली है, लेकिन Dream11 जैसे बिजनेस मॉडल, जिनकी नींव ही रियल मनी कॉन्टेस्ट पर टिकी थी, वे अब शायद भारत से पूरी तरह बाहर हो सकते हैं या फिर बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।