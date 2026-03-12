LPG संकट के बीच लोग अपना रहे ये अनोखे जुगाड़, सोशल मीडिया पर हो रही वीडियो वायरल

Edited By Sahil Kumar, Updated: 12 Mar, 2026 05:11 PM

नेशनल डेस्कः ईरान में जारी युद्ध की वजह से देश में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। अलग-अलग शहरों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग गैस की कमी के बावजूद खाना बनाने के लिए अनोखे और रचनात्मक उपाय अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो में चूल्हे, इंडक्शन, प्रेस और इमर्शन रॉड जैसी वैकल्पिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे लोगों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं।

होटल मालिकों ने अपनाए चूल्हे के पुराने तरीके

लखनऊ के कई होटल मालिकों ने गैस की कमी को देखते हुए सिलेंडर और ईंटों से बने चूल्हों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल में बड़े पैमाने पर चूल्हे लगाए जा रहे हैं, ताकि रसोई का काम जारी रखा जा सके।

लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है. इसे अमृतकाल के देन समझिये



ये चूल्हा बनकर तैयार हो गया है. अब गैस सिलेंडरके बजाय चूल्हे पर पकाया खाना परोसा जाएगा pic.twitter.com/N3846Y8lQh — Priya singh (@priyarajputlive) March 11, 2026

मजदूर भी कर रहे चूल्हों पर खाना

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कंपनी के मजदूर गैस की कमी के बावजूद चूल्हों पर खाना बना रहे हैं। वीडियो में मजदूर लाइन बनाकर कई चूल्हों पर खाना तैयार करते नजर आ रहे हैं।

LPG गैस सिलेंडर न मिलने पर LT कंपनी में काम करने वाले लोग अब घरों के बाहर देशी तरीके से चूल्हे जलाकर खाना पका रहे है यूपी बिहार के लोग ....see more pic.twitter.com/uGC8cVrWI1 — Anand Yadav (Advocate) (@AdvHighCourt_) March 12, 2026

प्रेस और इमर्शन रॉड से बन रही रोटियां और सब्जियां

कुछ लोग गैस संकट का सामना मजाकिया तरीके से भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति प्रेस पर चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं एक महिला प्रेस का इस्तेमाल करके रोटियां बना रही है। इसके अलावा, इमर्शन रॉड का भी इस्तेमाल बढ़ गया है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पतीले में रखी सब्जी को इमर्शन रॉड से गर्म किया जा रहा है।

कढ़ाई में पार्टिशन कर रहे खाना

एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति बड़ी कढ़ाई में कई हिस्से बनाकर अलग-अलग व्यंजन तैयार कर रहा है। यह दिखाता है कि गैस की कमी के बीच लोग कितने रचनात्मक और अनोखे तरीकों से खाना बनाने के उपाय कर रहे हैं।

इस तरह, गैस की कमी ने लोगों को नए जुगाड़ अपनाने पर मजबूर कर दिया है और सोशल मीडिया पर इन प्रयासों के कई दिलचस्प वीडियो साझा किए जा रहे हैं।