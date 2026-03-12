Main Menu

LPG संकट के बीच लोग अपना रहे ये अनोखे जुगाड़, सोशल मीडिया पर हो रही वीडियो वायरल

12 Mar, 2026

people adopt unique jugaad during gas crisis goes viral on social media

ईरान युद्ध के बाद देश में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके चलते लोग खाना बनाने के नए-नए जुगाड़ अपना रहे हैं। लखनऊ समेत कई शहरों के होटल मालिक ईंट और चूल्हों से रसोई चला रहे हैं। मजदूर, महिलाएं और अन्य लोग प्रेस, इमर्शन रॉड और इंडक्शन जैसी वैकल्पिक...

नेशनल डेस्कः ईरान में जारी युद्ध की वजह से देश में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। अलग-अलग शहरों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग गैस की कमी के बावजूद खाना बनाने के लिए अनोखे और रचनात्मक उपाय अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो में चूल्हे, इंडक्शन, प्रेस और इमर्शन रॉड जैसी वैकल्पिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे लोगों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं।

होटल मालिकों ने अपनाए चूल्हे के पुराने तरीके

लखनऊ के कई होटल मालिकों ने गैस की कमी को देखते हुए सिलेंडर और ईंटों से बने चूल्हों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल में बड़े पैमाने पर चूल्हे लगाए जा रहे हैं, ताकि रसोई का काम जारी रखा जा सके।

मजदूर भी कर रहे चूल्हों पर खाना

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कंपनी के मजदूर गैस की कमी के बावजूद चूल्हों पर खाना बना रहे हैं। वीडियो में मजदूर लाइन बनाकर कई चूल्हों पर खाना तैयार करते नजर आ रहे हैं।

प्रेस और इमर्शन रॉड से बन रही रोटियां और सब्जियां

कुछ लोग गैस संकट का सामना मजाकिया तरीके से भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति प्रेस पर चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं एक महिला प्रेस का इस्तेमाल करके रोटियां बना रही है। इसके अलावा, इमर्शन रॉड का भी इस्तेमाल बढ़ गया है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पतीले में रखी सब्जी को इमर्शन रॉड से गर्म किया जा रहा है।

कढ़ाई में पार्टिशन कर रहे खाना

एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति बड़ी कढ़ाई में कई हिस्से बनाकर अलग-अलग व्यंजन तैयार कर रहा है। यह दिखाता है कि गैस की कमी के बीच लोग कितने रचनात्मक और अनोखे तरीकों से खाना बनाने के उपाय कर रहे हैं।

इस तरह, गैस की कमी ने लोगों को नए जुगाड़ अपनाने पर मजबूर कर दिया है और सोशल मीडिया पर इन प्रयासों के कई दिलचस्प वीडियो साझा किए जा रहे हैं।

