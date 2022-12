LIVE: PM मोदी ने अपनी मां हीरा बा की अर्थी को दिया कंधा, थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। पीएम मोदी सुबह ही अहमदाबाद पहुंच गए थे और अपनी मां को अंतिम श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी अपनी मां हीरा बा की शव यात्रा में शामिल हुए और उनकी अर्थी को कंधा दिया। हीरा बा का अंतिम संस्कार गांधीनगर में होगा। बता दें कि हीराबेन (100) को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को सुबह अहमदाबाद के ‘यू एन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर' में भर्ती कराया गया था।

#WATCH | Gandhinagar: Prime Minister Narendra Modi carries the mortal remains of his late mother Heeraben Modi who passed away at the age of 100, today. pic.twitter.com/CWcHm2C6xQ — ANI (@ANI) December 30, 2022