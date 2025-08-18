Main Menu

  • PM मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से की मुलाकात, सामने आया VIDEO

Edited By Shubham Anand,Updated: 18 Aug, 2025 08:15 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 18 अगस्त 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर गए एक्सीओम-4 (Axiom-4) मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शुभांशु शुक्ला को मिशन की सफलता के लिए बधाई दी और...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 18 अगस्त 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर गए एक्सीओम-4 (Axiom-4) मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शुभांशु शुक्ला को मिशन की सफलता के लिए बधाई दी और भारत का नाम अंतरिक्ष में रोशन करने के लिए सराहना की। पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला की यह मुलाकात बेहद आत्मीय रही, जिसका वीडियो भी सामने आया है।

पीएम मोदी ने जताया गर्व
प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने न सिर्फ उनसे हाथ मिलाया बल्कि गले लगाकर और कंधे पर हाथ रखकर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं दीं। शुभांशु शुक्ला ने इस अवसर पर अपने टैबलेट पर प्रधानमंत्री को अंतरिक्ष यात्रा की चुनिंदा तस्वीरें भी दिखाईं, जिन्हें देखकर प्रधानमंत्री ने गहरी रुचि जताई।

अमेरिका से लौटे भारत, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
शुभांशु शुक्ला शनिवार देर रात अमेरिका से भारत लौटे, जहां दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके अलावा, लखनऊ से उनके पिता शंभु दयाल शुक्ला और बहन शुचि मिश्रा भी इस खास मौके पर उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे।

ऐतिहासिक मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व
गौरतलब है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने Axiom-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में भाग लिया, बल्कि भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया। उनकी यह उपलब्धि देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है।

