वर्ल्ड कप विनर्स से मिले PM मोदी, टीम इंडिया ने दिया ये स्पेशल गिफ्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर महिला वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की और खिलाड़ियों को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। पीएम ने टीम की वापसी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और...

नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर महिला वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की। पीएम मोदी ने टीम को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी और टूर्नामेंट में शुरुआती तीन हार के बाद शानदार वापसी के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि टीम ने न केवल मैदान पर, बल्कि पूरे देश के दिलों में भी जगह बनाई है।

अब ट्रॉफी के साथ बार-बार मिलना चाहेंगे - कप्तान हरमनप्रीत

टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने याद किया कि उन्होंने 2017 में भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन उस समय टीम के पास ट्रॉफी नहीं थी। मुस्कुराते हुए हरमनप्रीत ने कहा, “अब जब हमारे पास ट्रॉफी है, तो हम उनसे बार-बार मिलना चाहेंगे।”

सपना हुआ साकार- दीप्ति शर्मा

उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया है और आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिसमें पीएम मोदी की नीतियों और प्रोत्साहन की भी अहम भूमिका है। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बताया कि वे लंबे समय से प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने कहा, “2017 में पीएम ने हमसे कहा था कि मेहनत करते रहो, एक दिन सपना जरूर पूरा होगा। आज वो सपना हकीकत बन गया।” पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान दीप्ति के ‘जय श्री राम’ इंस्टाग्राम पोस्ट और उनके हाथ पर बने भगवान हनुमान के टैटू का भी जिक्र किया, जिस पर दीप्ति ने कहा कि यह उन्हें “शक्ति और प्रेरणा” देता है।

पीएम मोदी ने दिया फिट इंडिया का संदेश

इस खास मुलाकात में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से देशभर की लड़कियों के बीच ‘फिट इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा, “फिट रहना उतना ही जरूरी है, जितना सफल होना।” पीएम ने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे अपने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों को प्रेरित करें ताकि नई पीढ़ी भी खेलों में आगे बढ़ सके।भारतीय खिलाड़ी क्रांति गौड़ ने बताया कि उनका भाई प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रशंसक है। इस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए उन्हें मिलने के लिए खुला निमंत्रण दे दिया।

