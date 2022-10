महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे PM मोदी, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया नमन

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और लोगों से बापू को श्रद्धांजलि के तौर पर खादी तथा हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का अनुरोध किया। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 2 अक्तूबर को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि उनकी सादगी तथा निर्णय क्षमता के लिए देशभर में उनकी सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री राजधानी के राजघाट स्थित बापू के समाधि स्थल भी गए और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वहां सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

Paying homage to Mahatma Gandhi on #GandhiJayanti. This Gandhi Jayanti is even more special because India is marking Azadi Ka Amrit Mahotsav. May be always live up to Bapu’s ideals. I also urge you all to purchase Khadi and handicrafts products as a tribute to Gandhi Ji. pic.twitter.com/5icVnnRwwd — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2022