पीएम मोदी पहुंचे डेरा सचखंड बल्लां, संत निरंजन दास जी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 05:05 PM

pm modi reached dera sachkhand ballan

पीएम नरेंद्र मोदी आज यानि 1 फरवरी को पंजाब दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचकर हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया।

नेशनल डेस्क: पीएम नरेंद्र मोदी आज यानि 1 फरवरी को पंजाब दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचकर हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद अब पीएम मोदी डेरा सचखंड बल्लां माथा टेकने पहुंचे। यहां पर उन्होंने डेरा सचखंड बल्लां के गद्दीनशीन संत निरंजन दास जी महाराज के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसी के साथ पीएम ने सारी संगत को रविदास जयंती की शुभकामनाएं भी दीं।

