PM मोदी परियोजनाओं के उद्धाटन के लिए कोलकाता पहुंचे, सिंगुर में रैली को करेंगे संबोधित

18 Jan, 2026

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने और वहां एक जनसभा को संबोधित करने के लिए रविवार को कोलकाता पहुंचे। असम में रात्रि प्रवास के बाद पश्चिम बंगाल लौटने पर मोदी राज्य में 830 करोड़...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने और वहां एक जनसभा को संबोधित करने के लिए रविवार को कोलकाता पहुंचे। असम में रात्रि प्रवास के बाद पश्चिम बंगाल लौटने पर मोदी राज्य में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे और उन्हें हरी झंडी दिखाएंगे।

मोदी सिंगूर में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। यहीं पर टाटा नैनो कार का संयंत्र बंद पड़ा है। उनके यहां बंगाल में औद्योगीकरण पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट रूप में रखने की संभावना है। मोदी ने शनिवार को मालदा से राज्य के लिए कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की शुरुआत की थी। उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

मालदा से एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने हमले का मुख्य मुद्दा घुसपैठ को बनाया और आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन ने राज्य की जनसांख्यिकी को बदल दिया है, दंगों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा था कि अवैध प्रवासन सत्तारूढ़ पार्टी के "संरक्षण और सिंडिकेट राज" के कारण फल-फूल रहा है। 

