Wage Revision 2026: सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, 93 हजार लोगों के अकाउंट में आएगा एरियर, सरकार ने दी मंजूरी

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSU Insurance), नाबार्ड (NABARD) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। वित्‍त मंत्रालय ने शुक्रवार को इन संस्थानों के वेतन और पेंशन संशोधन को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से करीब 93,152 लोगों को लाभ मिलेगा और सरकार पर 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय भार आएगा।

किसे कितना और कब से मिलेगा लाभ?

सरकार का यह फैसला पिछली तारीख (बैक डेट) से लागू होगा, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को मोटा 'एरियर' (बकाया राशि) भी मिलेगा।

संस्थान / लाभार्थी प्रभावी तिथि कुल वित्तीय बोझ लाभार्थियों की संख्या PSU बीमा कंपनियां 1 अगस्त 2022 ₹8,170.30 करोड़ 46,322 (कर्मचारी) नाबार्ड (NABARD) 1 नवंबर 2022 ₹510 करोड़ (एरियर) 726 (पेंशनभोगी) RBI (पेंशनभोगी) 1 नवंबर 2022 ₹2,696.82 करोड़ हजारों रिटायर्ड कर्मचारी

संशोधन की मुख्य बातें:

बीमा क्षेत्र: कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ-साथ NPS और पारिवारिक पेंशन में भी बढ़ी हुई राशि मिलेगी। अकेले बकाया (Arrears) मद में ₹5,822 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे।

RBI पेंशनर्स: रिजर्व बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों की मूल पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) में 10% की सीधी बढ़ोतरी की गई है।

नाबार्ड: नाबार्ड यानि National Bank for Agriculture and Rural Development के कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ 269 पेंशनभोगियों और 457 पारिवारिक पेंशनधारकों को एकमुश्त बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार इस कदम का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण संस्थानों के कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें राहत प्रदान करना है।