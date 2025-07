'ऑपरेशन सिंदूर' इतना सफल रहा कि आतंकी सरगना अब भी बेचैन हैं'- पीएम मोदी ने शेयर किया पोस्ट

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर हुई विशेष चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे इस ऑपरेशन के तहत पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज बुधवार को भी सोशल मीडिया पर 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़े कई पोस्ट साझा किए, जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को रेखांकित किया।

<

Through Operation Sindoor, we have struck at the very heart of those who engage in terrorist activities. pic.twitter.com/HGoc7DsPXZ — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2025